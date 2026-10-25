Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ μετά την έκτακτη συνεδρίαση -Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας - iefimerida.gr

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΕΟΚ έκανε γνωστό το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε, έπειτα από την έκτακτη συνεδρίαση.

Ο Άγγελος Παπανικολάου είναι με κάθε επισημότητα ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, με τον Περικλή Δορκοφίκη να παίρνει τη θέση του παραιτηθέντα Λιόλιου στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη να αναλαμβάνει ρόλο Ειδικού Γραμματέα και Υπεύθυνης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ για το νέο Δ.Σ.

«Ο Αγγελος Παπανικολάου είναι ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. , μετά την αναδιάρθρωση που προέκυψε στη σημερινή (25/10) έκτακτη συνεδρίαση.

Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

ΝΕΟ ΔΣ ΕΟΚ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΗΣ: Α΄ Αντιπρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ: Β΄ Αντιπρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΚΗΣ: Γενικός Γραμματέας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ – ΦΑΣΟΥΡΑ: Ταμίας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-KOUROS)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ: Υπεύθυνος Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών

ΑΘΗΝΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 1ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ: 2ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπρόσωπος ΠΣΑΚΚ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ: Εκπρόσωπος ΣΕΠΚ

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Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τις πρώτες αποφάσεις του νέου Δ.Σ.»