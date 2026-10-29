ΕΟΚ: Κάλεσε τον Φασούλα να αντικαταστήσει τον Λιόλιο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή - iefimerida.gr

Η ΕΟΕ γνωστοποίησε πως η ΕΟΚ κάλεσε τον Παναγιώτη Φασούλα να διαδεχθεί τον Βαγγέλη Λιόλιο στην εκπροσώπησή της, μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις.

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο διοικητικό τοπίο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο Παναγιώτης Φασούλας κλήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) να αναλάβει την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από τη συγκεκριμένη θέση.

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Η ΕΟΕ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της μετά την απόφαση προσωρινής κράτησης του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, επισημαίνοντας ότι κινήθηκε άμεσα για την αποσαφήνιση της εκπροσώπησης της ομοσπονδίας. Πάντως, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποδοχής της πρότασης από τον Φασούλα, καθώς δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη η απάντησή του.

Το χρονικό των ενεργειών και η πρόσκληση στον Φασούλα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Δευτέρα (26/10), μία ημέρα μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, απέστειλε επιστολή στην ΕΟΚ, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για το πρόσωπο που θα την εκπροσωπεί στο εξής.

Η απάντηση της ομοσπονδίας ήρθε το βράδυ της Τρίτης (27/10), όταν γνωστοποίησε την παραίτηση του Λιόλιου από τη θέση του εκπροσώπου και την πρόσκληση προς τον Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος είχε οριστεί αναπληρωματικός εκπρόσωπος βάσει των αρχαιρεσιών του Σεπτεμβρίου 2024.

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Η εκκρεμότητα με την απάντηση του Φασούλα και η θέση της ΕΟΕ

Ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εκλογές της ΕΟΚ το 2024, πίσω από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ στη συνέχεια είχε παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας. Πλέον, μένει να διαπιστωθεί εάν θα αποδεχθεί την πρόσκληση και θα αναλάβει επισήμως τα νέα του καθήκοντα.

Από την πλευρά της, η ΕΟΕ υπογραμμίζει ότι ακολούθησε τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες, τονίζοντας πως ενήργησε χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με το καταστατικό της και την ισχύουσα νομοθεσία.