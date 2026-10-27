ΕΟΚ: Στις 20 Δεκεμβρίου οι εκλογές για να αποφασιστεί η νέα διοίκηση - iefimerida.gr

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως στις 20 Δεκεμβρίου θα γίνουν εκλογές ώστε να αποφασιστεί η νέα διοίκηση.

Μετά το σκάνδαλο που συντάραξε το ελληνικό μπάσκετ, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες όσον αφορά την ομοσπονδία. Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε των καθηκόντων του λίγες ώρες προτού κριθεί προφυλακιστέος, με τον Άγγελο Παπανικολάου να αναλαμβάνει.

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Ωστόσο, μετά και από προτροπή του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, προκηρύχθηκαν εκλογές στην Ομοσπονδία. Η ΕΟΚ θα εκλέξει νέα διοίκηση στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ στην ανακοίνωση τονίζονται και οι υπόλοιπες αλλαγές.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές και νόμιμες διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή εκφράζει τη βούληση του ΔΣ να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδείξουν οι εκλογές.

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Στη σημερινή συνεδρίασή του, το ΔΣ έλαβε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις:

Παύση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.

Παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), κατόπιν αποδοχής της παραίτησης του Αναστάσιου Πηλοϊδη.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα σωματεία και το σύνολο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη σταθερότητα σήμερα και τη δημοκρατική ανανέωση τον Δεκέμβριο».