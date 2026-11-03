Ενδιάμεσες εκλογές: Τι ψηφίζει το NBA -Ποιοι ιδιοκτήτες στηρίζουν Τραμπ και πού πόνταρε το αφεντικό του Αντετοκούνμπο - iefimerida.gr

Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές (midterms) έχουν άρωμα NBA με τα αφεντικά των ομάδων να έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη μοιράζοντας δολάρια στις δύο πλευρές.

Η μάχη για το Κογκρέσο διεξάγεται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 και οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA δεν έχουν μείνει αμέτοχοι. Κάποιοι, οι περισσότεροι είναι η αλήθεια, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, χρηματοδοτούν τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν τα ηνία, κάποιοι τους Δημοκρατικούς που ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να πάρουν τον έλεγχο και κάποιοι και τους δύο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή που έχει τινάξει τη μπάνκα στον αέρα είναι η Μίριαμ Άντελσον, ιδιοκτήτρια των Ντάλας Μάβερικς. Έχει δώσει 67 εκατομμύρια δολάρια σε υποψηφίους και επιτροπές των Ρεπουμπλικανών, πολύ περισσότερα από όσαι έδωσε οποιοσδήποτε άλλος κύριος ιδιοκτήτης αθλητικής ομάδας των ΗΠΑ σε οποιοδήποτε κόμμα.

Η Μίριαμ Άντελσον κυριαρχεί στο πρωτάθλημα σε έναν διαφορετικό τομέα,

Οι Ντάλας Μάβερικς δεν έχουν κερδίσει τίτλο στο NBA από το 2011. Αλλά η Μίριαμ Άντελσον κυριαρχεί στο πρωτάθλημα σε έναν διαφορετικό τομέα, τις συνεισφορές στην ομοσπονδιακή προεκλογική εκστρατεία.

Η γνωστή συντηρητική χορηγός και οπαδός του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δαπάνησε τουλάχιστον 67,6 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εκλογών για τον εκλογικό κύκλο 2025-26, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Front Office Sports (FOS), ο αμερικανικός οργανισμός μέσων ενημέρωσης που καλύπτει τη συμβολή του αθλητισμού με την επιχειρηματικότητα, τα οικονομικά και την κουλτούρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άντελσον ξόδεψε ακόμη περισσότερα το 2024, όταν διέθεσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία του Ντόναλτν Τραμπ για την ανακατάληψη του Λευκού Οίκου.

Η Άντελσον, γιατρός από τη Νεβάδα που μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Ισραήλ, έχει καθαρή περιουσία περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων χάρη στην επιχείρηση καζίνο που ανήκει στον εκλιπόντα σύζυγό της, Σέλντον Άντελσον. Έχει εδραιωθεί ως σημαντική προσωπικότητα στην πολιτική σκηνή των Ρεπουμπλικανών.

Οι συνιδιοκτήτες των Ορλάντο Μάτζικ και η δεύτερη μεγαλύτερη δωρεά

Κανένας στο NBA δεν πλησίασε τα ποσά που δαπάνησε η Αντελσον. Τα αδέρφια Ντικ και Νταν ΝτεΒός, συνιδιοκτήτες των Ορλάντο Μάτζικ, προχώρησαν στη δεύτερη μεγαλύτερη δωρεά από οποιονδήποτε άλλο ιδιοκτήτη του NBA, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εκλογών. Ξόδεψαν συνολικά περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως σε Ρεπουμπλικάνους. (Χρηματοδότησαν πάντως και τον Νταν Γκόλντμαν στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τις οποίες έχασε από τον ελεγκτή της Νέας Υόρκης Μπραντ Λάντερ). Η σύζυγος του Ντικ,μ Μπέτσι, ήταν η πρώτη Υπουργός Παιδείας του Τραμπ.

Ο ιδιοκτήτης των Ατλάντα Χοκς, Τόνι Ρέσλερ, συνεισέφερε περίπου 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Δώρισε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια στο Americans for Prosperity Action PAC της οικογένειας του δισεκατομμυριούχου Τσαρλς Κοχ που στηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ χρηματοδότησε και άλλες Ρεπουμπλικανικές εκστρατείες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι χορηγοί των Ρεπουμπλικάνων

Ο Τζίμι και ο Ντι Χάσλαμ, οι οποίοι αγόρασαν το 25% των Μιλγουόκι Μπακς το 2023, δαπάνησαν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερες από δώδεκα Ρεπουμπλικανικές υπερ-PAC (επιτροπή που δαπανά μόνο ανεξάρτητα κονδύλια) και υποψηφίους στη Βουλή και τη Γερουσία.

Οι δωρητές σε υποψηφίους που είναι κυρίως Ρεπουμπλικάνοι και σε ομάδες πολιτικής δράσης περιλαμβάνουν τον συνιδιοκτήτη των Φιλαδέλφεια 76ερς, Τζος Χάρις (255.000 δολάρια), τον ιδιοκτήτης των Σακραμέντο Κινγκς, Βίβεκ Ραναντιβέ (252.000 δολάρια), τον ιδιοκτήτη των Χιούστον Ρόκετς, Τίλμαν Φερτίτα (200.000 δολάρια), τον ιδιοκτήτη των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, Γκέιλ Μπένσον (58.000 δολάρια), τον ιδιοκτήτη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Κλέιτον Μπένετ (15.500 δολάρια), τον ιδιοκτήτη των Μιλγουόκι Μπακς, Τζέιμι Ντίναν (7.000 δολάρια) και επίσης των Μιλγουόκι Μπακς, Γουές Έντενς (5.000 δολάρια).

Αυτοί που στηρίζουν τους Δημοκρατικούς, το Μαϊάμι και τα δύο ταμπλό

Στους δωρητές που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς περιλαμβάνονται, ο συνιδιοκτήτης των 76ers, Ντέιβιντ Μπλίτζερ (141.000 δολάρια), ο ιδιοκτήτης των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Τεντ Λεόνσις (122.000 δολάρια), ο ιδιοκτήτης των Μινεσόιτα Τίμπερογουλβς, Μαρκ Σταντ (14.000 δολάρια).

Ο ιδιοκτήτης των Ινδιάνα Πέισερς, Χερμπ Σάιμον, ο οποίος ιστορικά υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς, έδωσε 130.000 δολάρια και στις δύο πλευρές. Ο ιδιοκτήτης των Μαιάμι Χιτ, Μίκι Άρισον, αφεντικό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, χωρίς να είναι γνωστό το ακριβές ποσό, χρηματοδότησε Δημοκρατικούς σε εθνικό επίπεδο και Ρεπουμπλικάνους στη Φλόριντα. Ο ιδιοκτήτης των Σικάγο Μπουλς, Τζέρι Ρέινσφορντ μοίρασε 63.500 δολάρια σε αρκετούς Δημοκρατικούς, αλλά και στον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Πέτε Ρίκετς από τη Νεμπράσκα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολιτικές πεποιθήσεις τόσο των απερχόμενων όσο και των νεοεισερχόμενων ιδιοκτητών των Λέικερς αποτέλεσαν αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος νωρίτερα φέτος. Ο απερχόμενος ιδιοκτήτης Μαρκ Ουόλτερ βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα και ο νέος ιδιοκτήτης Τζόσουα Κούσνερ είναι αδελφός του γαμπρού του Τραμπ, Τζέρντ Κούσνερ. Κανένας από τους δύο δεν δραστηροποιήθηκε σε αυτές τις εκλογές.

Ο επίτροπος του NBA, Ανταμ Σίλνβερ, συνεισέφερε επίσης περίπου 40.000 δολάρια, σχεδόν αποκλειστικά στους Δημοκρατικούς.