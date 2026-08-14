Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Μοιράστηκαν την 11η θέση οι Μέρλος και Μίτα [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα πήραν την 11η θέση στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, αφού είχαν μόνο ένα έγκυρο άλμα.

Οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα έδωσαν τη δική τους μάχη στον τελικό του ύψους ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ολοκληρώνοντας την παρουσία τους στην 11η θέση.

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Οι δύσκολες συνθήκες και ιδιαίτερα ο έντονος άνεμος δυσκόλεψαν σημαντικά τις προσπάθειες των αθλητών. Οι δύο Έλληνες άλτες κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 2,18μ. με την τρίτη τους προσπάθεια, παραμένοντας στη διεκδίκηση μιας καλύτερης κατάταξης.

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Στη συνέχεια, όμως, Μέρλος και Μίτα δεν μπόρεσαν να περάσουν τα 2,23μ., έχοντας από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν εκεί τον αγώνα τους και να περιοριστούν στην 11η θέση της Ευρώπης.