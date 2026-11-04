Με εκπλήξεις η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ιστορικό παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης! - iefimerida.gr

Αυτές είναι οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ, στο... ραντεβού με την ιστορία για τους «κιτρινόμαυρους» κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Η μεγαλύτερη στιγμή της φετινής σεζόν έφτασε για την ΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο 100ο παιχνίδι από όταν η «Allwyn Arena» άνοιξε τις πύλες της. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταλήγει στους 11 «εκλεκτούς» που θα πάρουν φανέλα βασικού για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

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Ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε η «Ένωση» να κατέβει με σχηματισμό 4-4-2, με αρκετές εκπλήξεις. Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Μπρινιόλι, με την αμυντική τετράδα να αποτελείται από τους Πήλιο, Ρότα, Μουκουντί και Ρέλβας.

Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Αριάγκα και Κάιρινεν. Στα δεξιά της επίθεσης θα είναι ο Μάγερ και αριστερά ο Κοϊτά, ενώ ο Γκατσίνοβιτς θα αγωνιστεί λίγο πιο πίσω από τον Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στους: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Αριάγκα, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

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Στον πάγκο είναι οι: Στρακόσια, Μπαλαμώτης, Ζούμπκοφ, Μαρίν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Βιτάλις και Ζίνι.