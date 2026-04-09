Μόνο ένας δημοσιογράφος πήγε στη συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα -«Έτσι είναι πάντα εδώ;» [βίντεο] - iefimerida.gr

Μόνο ένας δημοσιογράφος πήγε στη συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα -«Έτσι είναι πάντα εδώ;» [βίντεο]

Φωτογραφία: Eurokinissi
Μπροστά σε ένα πρωτοφανές σκηνικό βρέθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Ειδικότερα, μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων», ο Έλληνας τεχνικός πήγε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και είδε μόλις έναν δημοσιογράφο στην αίθουσα.

«Είμαστε μόνοι μας, είναι όλοι έξω. Είναι πάντα έτσι εδώ; Τέλεια» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ισραηλινοί παίζουν στη Σόφια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τους Βούλγαρους δημοσιογράφους να μη δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους αγώνες της Χάποελ για να παραμένουν και στις συνεντεύξεις Τύπου.

Δείτε το ιδιαίτερο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα

