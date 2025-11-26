Ο Εμπαπέ πέτυχε στο «Γ. Καραϊσκάκης» το δεύτερο πιο γρήγορο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League - iefimerida.gr

Το δεύτερο πιο γρήγορο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League πέτυχε στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ έγραψε ιστορία στο Φάληρο, καθώς κατάφερε να πετύχει το δεύτερο πιο γρήγορο χατ τρικ στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Εμπαπέ πέτυχε τα τρία γκολ μόλις σε 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.

Ο Γάλλος επιθετικός ισοφάρισε αρχικά στο 22ο λεπτό, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με κεφαλιά στο 24′, ενώ στο 29′ ολοκλήρωσε το σόου του, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ.

Αυτό το χατ τρικ ήταν το δεύτερο πιο γρήγορο στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας στη σχετική λίστα τον Λουίζ Αντριάνο της Σαχτάρ.

Δείτε τη λίστα

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ) σε 6 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα κόντρα στη Ρέιντζερς - 2022 Κίλιαν Εμπαπέ (Ρεάλ) σε 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα κόντρα στον Ολυμπιακό - 2025 Λουίζ Αντριάνο (Σαχτάρ) σε 7 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα κόντρα στην Μπάτε Μπορίσοφ - 2014 Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν) σε 7 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα - 2019

Επιπλέον, το χατ τρικ του Εμπαπέ ήταν το τρίτο πιο γρήγορο χρονικά από την έναρξη ενός αγώνα, καθώς το ολοκλήρωσε στο 28:19 της αναμέτρησης.