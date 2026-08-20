Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη νέα «μάχη» Καραλή-Ντουπλάντις στην Diamond League της Λωζάνης - iefimerida.gr

Ο Εμμανουήλ Καραλής, φρέσκος μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ετοιμάζεται για μια ακόμα μάχη κόντρα στον Αρμάντ Ντουπλάντις.

Αυτήν τη φορά, οι δύο αθλητές θα αναμετρηθούν στην Diamond League της Λωζάνης, σε έναν αγώνα υψηλοτάτου επιπέδου, στον οποίο θα συμμετέχουν οι κορυφαίοι άλτες του πλανήτη.

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Οι τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου θα είναι στα... κόκκινα για τον Έλληνα αθλητή, αφού εκτός από τον σημερινό (20/08) αγώνα του στην Diamond League, έχει την Κυριακή (23/08) το μίτινγκ της Σιλεσίας στην Πολωνία και ακολουθεί στα τέλη του Αυγούστου το μίτινγκ της Ζυρίχης.

Πού θα δείτε τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή

Ο αγώνας του επί κοντώ δεν θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο, αλλά στην Place de la Navigation, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης. Η διοργάνωση εντάσσεται στο «City Event», το οποίο διεξάγεται μία ημέρα πριν από το βασικό πρόγραμμα του μίτινγκ.

Η έναρξη του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ώρα Ελβετίας, δηλαδή στις 19:00 ώρα Ελλάδας, με τη δράση να ολοκληρώνεται περίπου στις 20:00.

Οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, από τις 19:00, ενώ η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη και μέσω ERTFLIX.