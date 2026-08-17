 Εμμανουήλ Καραλής από ασήμι -Δείτε την απονομή του μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Εμμανουήλ Καραλής από ασήμι -Δείτε την απονομή του μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα [βίντεο]

Το ασημένιο μετάλλιο στον «Μανόλο»
Το ασημένιο μετάλλιο στον «Μανόλο» / INTIME SPORTS / ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μετά από μία συγκλονιστική «μονομαχία» με τον «τεράστιο» Μόντο Ντουπλάντις στο Alexander Stadium, ο «Μανόλο» κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος, σε αυτό του Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, με καλύτερη επίδοση τα 6.00μ.

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Για μία ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό σούπερ σταρ και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις, που με επίδοση 2.15μ. στέφθηκε για 4η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντώ στον ανοιχτό στίβο (2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη, 2026 Μπέρμιγχαμ).

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5.85μ.

Δείτε την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή

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