Champions League: Έμεινε ζωντανή η Μπόντο Γκλιμτ με 2-2 απέναντι στη Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη - iefimerida.gr

Όρθια στην Φορτούνα Αρένα, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 κι ενώ είχε χάσει και πέναλτι, έμεινε η Μπόντο Γκλιμτ, στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League.

Με γκολ του Φετ στο 90' οι Νορβηγοί απέσπασαν σπουδαία ισοπαλία με σκορ 2-2 από την Σλάβια Πράγας, που με τον Χρήστο Ζαφείρη στην ενδεκάδα της έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το πρώτο της «τρίποντο».

Ο Έλληνας μέσος, που από τον ερχόμενο Ιανουάριο θ' αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, έπαιξε σε όλο το 90λεπτο, αλλά δεν πανηγύρισε με την ομάδα του, παρότι με δύο γκολ του Μπότζι πήρε «καθαρό» προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι, που στο 54' έχασαν πέναλτι με τον Χογκ (απέκρουσε ο Στάνεκ), μείωσαν με τον Μπάσι (78') και στο 90' με τον Φετ «επέστρεψαν» στο παιχνίδι κι έφυφαν με έναν χρυσό βαθμό.