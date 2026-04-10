Μοναδικό και σπάνιο επίτευγμα -Η ελληνική ομάδα που πήρε πρωτάθλημα και κύπελλο μόνο με νίκες και γκολ 141-11 - iefimerida.gr

Δεν άφησε ούτε βαθμό να... πέσει κάτω, ούτε στόχο να χαθεί ο εντυπωσιακός Αστέρας Μαγούλας, ο οποίος ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη φετινή αγωνιστική περίοδο σε πρωτάθλημα και κύπελλο, γράφοντας την δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.



Η ομάδα της Δυτικής Αττικής με προπονητή τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, τον Γιώργο Παρασκευαΐδη, και στην κορυφή της επίθεσης τον 36χρονο Τάσο Καραμάνο με θητεία σε Ατρόμητο, Ολυμπιακό, Πανιώνιο, Ρίο Άβε, Λαμία κτλ, πέτυχε ένα μοναδικό ρεκόρ, ένα σπάνιο επίτευγμα, όχι μόνο σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο.



Διαβάστε περισσότερα εδώ

