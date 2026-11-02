 Η μοναδική ελληνική ομάδα που δεν της έχει βάλει γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η μοναδική ελληνική ομάδα που δεν της έχει βάλει γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Εθνική Πορτογαλίας
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Εθνική Πορτογαλίας/Φωτογραφία:AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει τα 1.000 γκολ, όμως στα... θύματα του δεν υπάρχει ελληνική ομάδα.

Τις τελευταίες μέρες, όλη η κουβέντα γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο αφορά τον στόχο των 1.000 γκολ που έχει βάλει και όπως όλα δείχνουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, θα καταφέρει να τον πετύχει. Άλλωστε στη διαφωνία που υπάρχει για τον απολογισμό των μέχρι στιγμής τερμάτων του, η διαφωνία είναι πολύ μικρή. Η ελάχιστη δυνατή για την ακρίβεια, καθώς μιλάμε για μόλις ένα. Η μα εκδοχή είναι πως έχει 985 και η άλλη 984.

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