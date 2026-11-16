Με το γκολ του Γιώργου Μασούρα, η Εθνική Ελλάδας έκλεισε νικηφόρα το Nations League απέναντι στους Σέρβους (1-0), αλλά έμεινε εκτός οκτάδας στην ισοβαθμία.

Ποιος να της το έλεγε της Εθνικής μας ότι σε όμιλο με Γερμανία και Ολλανδία, θα κερδίζαμε παρθενική φορά εκτός έδρας τους πρώτους και θα συγκεντρώναμε 11 βαθμούς.

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Η Ελλάδα επικράτησε με 1-0 της Σερβίας στον Βόλο, στην τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League, χάρη σε γκολ του Γιώργου Μασούρα που πέρασε ως αλλαγή, αλλά θα θυμάται πάντα τα 7 γκολ που δέχτηκε στο Άμστερνταμ.

Αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με τη νίκη της Γερμανίας (5-0) επί της Ολλανδίας στο Βερολίνο, φέρνει την Ελλάδα 3η στην τριπλή ισοβαθμία και κατά συνέπεια εκτός προημιτελικών Nations League.

Ωστόσο, τα κέρδη είναι υπαρκτά με αυτήν την πορεία, παρά την πικρία, μιας και η Εθνική θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028, ενώ παρέμεινε και στη League A του Nations League.

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Ένας Τζόλης όλη η Εθνική στο πρώτο μέρος

Το πλάνο της Ελλάδας είχε φανερά πολύ Τζόλη. Ο εξτρέμ της Άρσεναλ πήγαινε διαρκώς πάνω στον Νεντέλκοβιτς και δημιουργούσε καταστάσεις.

Το πρώτο του σουτ στο 9' κόντρα σε σώματα, αλλά δέκα λεπτά αργότερα απ΄τα πόδια του ήρθε σημαντική στιγμή. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς απέκρουσε το σουτ του από τη γωνία, για να διώξει και το σουτ του Ανδρούτσου στο 22'.

Η Εθνική είχε γείρει προς τα αριστερά, δίνοντας διαρκώς την μπάλα στον εξτρέμ της Άρσεναλ. Κάπως έτσι, όμως, δημιουργήθηκε μια καλή στιγμή στην απέναντι πλευρά από το γύρισμά του. Ο Ρότα πήρε την μπάλα στην περιοχή, έκανε προσποίηση αλλά το σουτ με το αριστερό βρήκε σε ετοιμότητα τον Σέρβο τερματοφύλακα. Ό,τι και να έκανε ως εκείνο το σημείο ο Τζόλης, δεν είχε αντίκρισμα ως προς το σκορ.

Η Ελλάδα ήταν φανερά ανώτερη της αντιπάλου της, αλλά κολλημένη στο 0-0 μετά από 45 λεπτά.

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Ασίστ Παυλίδη και γκολ Μασούρα για να λύσει τον γρίφο

Το κακό για την Εθνική ήταν πως όσο τα λεπτά περνούσαν, το παιχνίδι έχανε σε ρυθμό. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς μπορεί να είχαν τον έλεγχο και την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν έβρισκαν τρόπο να διασπάσουν το χαμηλό μπλοκ των Σέρβων.

Ο Γιοβάνοβιτς άλλαξε το σχήμα με τους δύο φορ, φέρνοντας από τον πάγκο τον Μπακασέτα, αλλά και τον Μασούρα αντί του Καρέτσα. Την πολιορκία τελικά έλυσε η τελευταία αλλαγή του Γιοβάνοβιτς, σε ένα ματς που φαινόταν να… σβήνει επικίνδυνα.

Ο Παυλίδης στο 69' έφτιαξε κάτι μόνος του από τα δεξιά και η σέντρα του άφησε καρφωμένη όλη την άμυνα της Σερβίας, για να έρθει ο Μασούρας και με προβολή να κάνει αυτό που δεν πέτυχε η Εθνική σε όλο το πρώτο ημίχρονο.

Οι Σέρβοι δεν είχαν τον τρόπο να απειλήσουν, ούτε να πάρουν την μπάλα στα πόδια και η Εθνική έλεγξε απόλυτα το ματς, φτάνοντας στο τελικό 1-0 και την 3η θέση του ομίλου. Μάλιστα, η Ελλάδα είχε και τη στιγμή να διπλασιάσει τα τέρματά της στην κόντρα, ο Τζόλης βρήκε τον Μασούρα στην περιοχή στο 86', αλλά το πλασέ του κόντραρε στα σώματα.

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Και πάνω που δεν είχε φάση για 90+1' η Σερβία, παραλίγο να κάνει τη ζημιά. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς πήρε μια ακίνδυνη κεφαλιά, αλλά ο Μανδάς γλίστρησε. Η μπάλα ευτυχώς βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και έμεινε το μηδέν.

Οι ενδεκάδες:

Ελλάδα: Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης (88' Ρέτσος), Ανδρούτσος, Καρέτσας (61' Μασούρας), Τζόλης (88' Τεττέη), Δουβίκας (61' Μπακασέτας), Παυλίδης (73' Κωστούλας).

Σερβία: Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπούκινατς (80' Σουκάτσεφ), Εράικοβιτς, Μπάμπιτς (46' Γκούντελι), Μιλένκοβιτς, Νεντέλκοβιτς (75' Λούτσιτς), Μακσίμοβιτς, Λούκιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Γιόβιτς (65' Τσβέτκοβιτς), Μίτροβιτς (65' Τάντιτς).