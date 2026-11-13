Τεχνικό πρόβλημα με τα εισιτήρια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία λόγω Microsoft -Η έκτακτη ενημέρωση της ΕΠΟ

Προβλήματα στην πρόσβαση των εισιτηρίων του αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες φίλαθλοι που θα βρεθούν στη «Johan Cruijff Arena».

Η ΕΠΟ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, εφιστώντας την προσοχή του κόσμου, καθώς το σημαντικό τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα συστήματα της Microsoft επηρεάζει ενδεχομένως το άνοιγμα των εισιτηρίων εισόδου και στάθμευσης.

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Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τους «οράνιε» την Παρασκευή (13/11, 21:45), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του UEFA Nations League, με την ελληνική ομοσπονδία να ενημερώνει όσους έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στο γήπεδο πως μπορεί να προκύψουν δυσκολίες κατά την εμφάνιση των ψηφιακών εισιτηρίων.

Το ζήτημα συνδέεται με τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε η Microsoft, τα οποία είχαν αντίκτυπο και στη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΠΟ, το πρόβλημα φαίνεται να υποχωρεί, ωστόσο οι φίλαθλοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουν τυχόν απρόοπτα κατά την είσοδό τους στη «Johan Cruijff Arena».

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Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για τα εισιτήρια στο Ολλανδία - Ελλάδα

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω τεχνικού προβλήματος στη Microsoft, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο άνοιγμα των εισιτηρίων εισόδου ή στάθμευσης που λάβατε μέσω email.

Το πρόβλημα φαίνεται να υποχωρεί. Παρακαλούμε ελέγξτε αν μπορείτε να ανοίξετε ξανά τα εισιτήριά σας πριν ξεκινήσετε για τη μετακίνησή σας. Εάν έχετε προωθήσει εισιτήρια σε καλεσμένους ή άλλους παραλήπτες, παρακαλούμε ζητήστε τους να κάνουν και εκείνοι τον σχετικό έλεγχο».