Ελλάδα-Ισλανδία 1-1 (5-4 πέν.): Κωστούλας... at the buzzer, «ήρωας» Μπότης στα πέναλτι και πρόκριση στο Euro Κ21 [βίντεο]

Ο Κωστούλας ισοφάρισε στις καθυστερήσεις, ο Μπότης ήταν ο «ήρωας» στα πέναλτι και η Εθνική Ελπίδων υπέταξε την Ισλανδία, παίρνοντας την πρόκριση για το Euro Κ21.

Η Εθνική Ελπίδων θα βρίσκεται στο Euro Κ21. Σε ένα… τρελό παιχνίδι με την Ισλανδία, ο Κωστούλας ισοφάρισε το γκολ του Γκούντιονσεν στις καθυστερήσεις, με το παιχνίδι να λήγει στο 1-1, όπως και στο Ρέικιαβικ. Έτσι, η πρόκριση κρίθηκε στην «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι. Εκεί, η ομάδα του Ταουσιάνη ήταν πιο ψύχραιμη, επικράτησε με 5-4 και πανηγύρισε την μεγάλη πρόκριση!

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Με τον τρόπο αυτό, η «γαλανόλευκη» θα βρεθεί σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ21, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια!

Ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, σωτήρια επέμβαση του Μπότη

Οι παίκτες της Ισλανδίας μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο του «Απόστολος Νικολαϊδης» και πίεζαν ψηλά την Ελλάδα. Χάνοντας, μάλιστα, την πρώτη καλή ευκαιρία στο 5', με το σουτ του Κόσιτς να καταλήγει εκτός εστίας.

Η Εθνική έφτασε κοντά στο 1-0 στο έβδομο λεπτό, όμως το σουτ του Παπακανέλου κατέληξε σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά μετά, η «γαλανόλευκη» έφτασε μία... ανάσα από το να πάρει προβάδισμα, όταν ο Αλεξίου πλάσαρε λίγο άουτ από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή μετά από ωραία σέντρα του Κωστούλα.

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Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είχε τα «ηνία» της αναμέτρησης, όμως στο 28ο λεπτό ήταν οι Ισλανδοί αυτοί που «άγγιξαν» το γκολ, όμως ο Μπότης δήλωσε «παρών» και με εξαιρετική απόκρουση είπε «όχι» στον Άντερσον.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να πατάνε ξανά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Τροστέινσον να πραγματοποιεί ωραία ατομική ενέργεια και τον Καλογερόπουλο να επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή στο παράλληλο γύρισμα που επιχείρησε ο Ισλανδός, με το 0-0 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

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Η Ισλανδία πήρε το προβάδισμα με τον Γκούντιονσεν

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με δύο αλλαγές για την εθνική μας ομάδα. Με τον Γιάννη Ταουσιάνη να αλλάζει τα εξτρέμ του, αντικαθιστώντας τους Πνευμονίδη και Παπακανέλο με τους Καλοσκάμη και Κυριόπουλο.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε καλύτερα στον δεύτερο μέρος και η πίεση ψηλά που επιχειρούσε είχε ως αποτέλεσμα οι παίκτες της Ισλανδίας να κάνουν αρκετά λάθη στο build up.

Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 51ο λεπτό, όταν ο Κυριόπουλος έφερε ωραία την μπάλα στο δεξί και σούταρε δυνατά, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

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Στο 64', ο Κόσιτς μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή από τα αριστερά, όμως δεν πρόλαβε να εκτελέσει, καθώς ο Κάτρης επενέβη και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ.

Τρία λεπτά μετά, η Ελλάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα! Ο Μουζακίτης εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά, με την μπάλα να φτάνει στον Κάτρη και εκείνος να σουτάρει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Μετά την τεράστια ευκαιρία της «γαλανόλευκης», η Ισλανδία ήταν αυτή που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 72ο λεπτό και έπειτα από φάση διαρκείας έξω από την περιοχή της Ελλάδας, η μπάλα στρώθηκε στον Γκούντιονσεν, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπότη, «γράφοντας» το 1-0.

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Κωστούλας... at the buzzer για την «επτάψυχη» Ελλάδα

Ο Μύθου πέρασε στην θέση του Αλεξίου στο 76', με το σχήμα να γίνεται πιο επιθετικό και τον Κυριόπουλο να αγωνίζεται ως αριστερός μπακ. Η «γαλανόλευκη» πίεζε ψηλά, με τον Κούτσια να αστοχεί σε κεφαλιά από πλεονεκτική θέση μετά από γέμισμα του Αλμύρα στο 84'.

Τελικά, η επιμονή της Εθνικής απέφερε καρπούς στο φινάλε! Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κυριόπουλος σέντραρε από τα αριστερά, με τον Μύθου να παίρνει την πρώτη κεφαλιά και τον Κωστούλα να έρχεται στο δεύτερο δοκάρι, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για να στείλει το ματς στην παράταση.

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Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη μπήκε με... ορμή στην παράταση και στο 96ο λεπτό έφτασε κοντά στην ανατροπή. Ο Μύθου σούταρε και η μπάλα κόντραρε καταλήγοντας στον Κούτσια, ο οποίος επιχείρησε το γυριστό σουτ, με τον Πέτερσον να μπλοκάρει.

Πριν την συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, οι Ισλανδοί έχασαν σπουδαία... τριπλή ευκαιρία για να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα. Ο Τορστέινσον έκανε την σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε στον Χάραλντσον, το σουτ του οποίου σταμάτησε στα σώματα παικτών της Ελλάδας.

Στην συνέχεια, η μπάλα στρώθηκε ξανά στα πόδια του ίδιου, με τον Μπότη να λέει εντυπωσιακό «όχι» με το δεξί πόδι και να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ.

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Στα εναπομείναντα λεπτά της παράτασης οι δύο ομάδες έψαξαν το γκολ, είχαν τις στιγμές τους, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Η ρώσικη ρουλέτα... έστειλε την Ελλάδα στο Euro Κ21

Στα πέναλτι, μία απόκρουση του Μπότη ήταν αρκετή, αφού όλοι οι παίκτες από πλευράς Ελλάδας ήταν εύστοχοι. Με τον Μουζακίτη να ευστοχεί στο τελευταίο πέναλτι, να διαμορφώνει το 5-4 και να... στέλνει την «γαλανόλευκη» στο Euro Κ21!

Αναλυτικά οι εκτελέσεις πέναλτι:﻿

Ο Μπότης απέκρουσε την εκτέλεση του Ντάντασον

1-0 η Εθνική με τον Μύθου

1-1 Μικάελσον

2-1 ο Κούτσιας

2-2 ο Κάρλσον

3-2 ο Κωστούλας

3-3 ο Γκουντμπονσον

4-3 ο Καλοσκάμης

4-4 ο Χαραλντσον

5-4 ο Μουζακίτης