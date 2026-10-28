Γιουσέφ Ελ Αραμπί: «Πάντα στην καρδιά μου ο Ολυμπιακός, είμαι χαρούμενος που έχω επιστρέψει στην Ελλάδα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί παραχώρησε δηλώσεις σχετικά με την ήττα της Μαρκό από τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας και το... αντάμωμα με την παλιά του ομάδα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 επί της Μαρκό εκτός έδρας και έκανε το 3/3 στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε μία αναμέτρηση που είχε ξεχωριστή σημασία για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος συνάντησε την παλιά του ομάδα και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των «ερυθρόλευκων».

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Ο Μαροκινός φορ προέβη σε δηλώσεις μετά το φινάλε της αναμέτρησης, τονίζοντας πως ήταν μία πολύ ξεχωριστή μέρα για τον ίδιο, αφού αγωνίστηκε για πρώτη φορά κόντρα στον Πειραιώτες. Επιπλέον, ανέφερε πως έχει στην καρδιά του τον Ολυμπιακό και είναι χαρούμενος που αγωνίζεται και πάλι στην Ελλάδα.

Όσα είπε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί για τον Ολυμπιακό

«Πολύ ξεχωριστή ημέρα, θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, ήταν φανταστικό παιχνίδι. Ήταν ωραίο που συνάντησα τους παλιούς μου συμπαίκτες (σ.σ. στον Ολυμπιακό). Είμαι χαρούμενος που έχω επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά στη σεζόν με τη Μαρκό, εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα μου. Ευχαριστώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού για την αποθέωση. Είναι στην καρδιά μου ο Ολυμπιακός».