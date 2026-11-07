Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά η Ιάλα τής «έκοψε» τον δρόμο για τον τελικό του Χονγκ Κονγκ [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μεγάλη «μάχη», ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αλεξάντρα Ιάλα και με την ήττα της με 2-1 σετ αποκλείστηκε στα ημιτελικά του τουρνουά του Χονγκ Κονγκ.

Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε μια... ανάσα από μια σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Χονγκ Κονγκ, όμως η Αλεξάντρα Ιάλα (Νο.120) αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισε μια δύσκολη νίκη με 2-1 σετ (7-5, 3-6, 6-4). Κι όλα αυτά, σε έναν αγώνα που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες και σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες διακοπές λόγω βροχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν εγκατέλειψε σε κανένα σημείο την προσπάθεια, επέστρεψε δυναμικά στο παιχνίδι μετά την απώλεια του πρώτου σετ και έστειλε το ματς σε τρίτο και καθοριστικό σετ. Εκεί, παρά την αντίδρασή της και την ισοφάριση από το 2-4 σε 4-4, δεν βρήκε τις λύσεις στο φινάλε, με την αντίπαλό της να παίρνει τη μεγάλη πρόκριση.

Δυναμικό ξεκίνημα από την Ιάλα και προβάδισμα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ιάλα να μπαίνει πιο αποφασιστικά στο κορτ, κατακτώντας τα δύο πρώτα games και παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα με 2-0. Η Σάκκαρη δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό στα πρώτα λεπτά, ωστόσο σταδιακά ανέβασε την απόδοσή της και άρχισε να διεκδικεί τις πιθανότητές της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έσβησε σημαντικά break points, έβγαλε αντίδραση και με break έφερε το παιχνίδι στα ίσα (3-3). Οι δύο τενίστριες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, με τη Σάκκαρη να απαντά κάθε φορά στις προσπάθειες της αντιπάλου της.

Ωστόσο, η Φιλιππινέζα κατάφερε να πετύχει ακόμη ένα καθοριστικό break για το 6-5 και, μετά από διακοπή λόγω βροχής, κράτησε το σερβίς της, κλείνοντας το πρώτο σετ με 7-5.

Η Σάκκαρη αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσα

Στο δεύτερο σετ η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε αισθητά, με τη Μαρία Σάκκαρη να παρουσιάζεται πιο σταθερή και αποφασιστική. Η Ελληνίδα κράτησε δύσκολα το σερβίς της στο ξεκίνημα, αντιμετωπίζοντας break point, και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ιάλα για να πάρει σημαντικό προβάδισμα με 3-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καιρικές συνθήκες συνέχισαν να δυσκολεύουν τις δύο αθλήτριες, καθώς η βροχή έφερε νέες διακοπές στην αναμέτρηση. Αυτό, ωστόσο, δεν ανέκοψε την προσπάθεια της Σάκκαρη, η οποία διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε να προηγείται με 5-2.

Η Ιάλα προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 5-3, όμως η Ελληνίδα δεν άφησε περιθώρια για νέα ανατροπή. Με καλύτερες επιλογές στο σερβίς της, κατέκτησε το επόμενο game και με 6-3 ισοφάρισε σε 1-1 σετ, στέλνοντας την πρόκριση στην τελική ευθεία.

Η αντεπίθεση της Σάκκαρη δεν ολοκληρώθηκε στο τρίτο σετ

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Ιάλα κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη της Σάκκαρη, κάνοντας break και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα με 3-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελληνίδα, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Μείωσε αρχικά σε 1-3, διατήρησε την επαφή της με το σκορ και στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της, καταφέρνοντας να πάρει πίσω το χαμένο break και να ισοφαρίσει σε 4-4.

Σε εκείνο το σημείο, η αναμέτρηση μπήκε στην πιο κρίσιμη καμπή της. Η Ιάλα διατήρησε την ψυχραιμία της, έκανε το 5-4 και στη συνέχεια πίεσε αποτελεσματικά στο σερβίς της Ελληνίδας. Με ένα τελευταίο break, έφτασε στο 6-4 και έβαλε τέλος στην προσπάθεια της Σάκκαρη, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό.

Με την Κλερ Λιου για τον τίτλο η Ιάλα

Με αυτή τη νίκη, η Αλεξάντρα Ιάλα πανηγύρισε την πρόκριση στον τρίτο της τελικό μέσα στη φετινή σεζόν, μετά την πορεία της στο Μπέρμιγχαμ και την κατάκτηση του τίτλου στην Ουάσιγκτον.

Στον μεγάλο τελικό του Χονγκ Κονγκ θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Κλερ Λιου, Νο102 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία εξασφάλισε νωρίτερα την πρόκρισή της επικρατώντας με 2-0 σετ (7-5, 6-4) της Αλιακσάντρα Σουμπλάτζε, Νο136.