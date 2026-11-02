Εκτός πρώτης ομάδας ο Τάισον στον ΠΑΟΚ -Θα προπονείται με τη β' ομάδα του «ασπρόμαυρου» συλλόγου - iefimerida.gr

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Τάισον θα συμμετέχει από σήμερα (2/11) στις προπονήσεις της β' ομάδας υπό τις οδηγίες του Ντάνι Πονς, ακολουθώντας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα.

Εκτός από την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ τέθηκε από σήμερα ο Τάισον κατόπιν απόφασης του συλλόγου, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να εντάσσεται σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα με στόχο την ανάκτηση και τη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης και την αγωνιστική του ετοιμότητα.

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Αυτό θα είναι και το πρόγραμμα που θα ακολουθεί ο Τάισον στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β', οι οποίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή, κάτι που πρόκειται για κίνηση-συμβολισμό από τους ανθρώπους του κλαμπ.

Επί της ουσίας, στόχος είναι η ανάκτηση και η διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής ετοιμότητας του 38χρονου Τάισον ενόψει της συνέχειας, ενώ παραμένει ερώτημα το αν θα βρεθεί στα πλάνα για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση του ΠΑΟΚ για Τάισον

Στον ΠΑΟΚ θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι δεν υπάρχει ανοχή σε συμπεριφορές που παραβιάζουν τις αρχές του σεβασμού προς την ομάδα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το... παρασκήνιο της σχετικής απόφασης σχετίζεται με τον χθεσινό αγώνα με τον Astera AKTOR στην Τούμπα.

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Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, ο Αλέσιο Λίσι ζήτησε από τον Τάισον να ετοιμαστεί για να μπει ως αλλαγή, ωστόσο ο Βραζιλιάνος επικαλέστηκε ενοχλήσεις και έτσι προτιμήθηκε ο Μύθου.

Η αντίδραση του Τάισον προκάλεσε αίσθηση, μιας και δεν είχε κάνει λόγο για ενοχλήσεις πριν από το ματς καθώς, αν αντιμετώπιζε θέμα, δεν θα βρισκόταν στην αποστολή, άρα δεν τέθηκε θέμα περί ενοχλήσεων.

«Είχε κάποιες ενοχλήσεις πράγματι, αλλά δεν έχω κάτι νεότερο», ήταν και τα λόγια του Λίσι στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση. Η στάση του ΠΑΟΚ αποτυπώνει την πρόθεση να μπουν σαφή όρια σε ζητήματα συμπεριφοράς και σεβασμού, ανεξάρτητα από το όνομα και την εμπειρία κάθε ποδοσφαιριστή.