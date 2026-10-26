Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της ΕΟΚ στο υπουργείο, εκλογές ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης -Σε αναστολή οι επιχορηγήσεις της Ομοσπονδίας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ζήτησε εκλογές όσο το δυνατόν πιο σύντομα, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Την άμεση προσφυγή στις κάλπες για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) πρότεινε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο υπουργείο Αθλητισμού για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ που έχει οδηγήσει σε καταιγιστικές εξελίξεις.

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Ο κ. Βρούτσης συναντήθηκε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της διεξαγωγής εκλογών το ταχύτερο δυνατόν, υπογραμμίζοντας ότι η νέα διοίκηση θα πρέπει να διαθέτει ξεκάθαρη νομιμοποίηση από τα αθλητικά σωματεία.

Γιάννης Βρούτσης: «Ο δρόμος των εκλογών είναι η καλύτερη λύση»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού ξεκαθάρισε ότι η κρίση που έχει δημιουργηθεί στην ΕΟΚ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο μέσα από εσωτερικές αλλαγές και ανακατανομή αρμοδιοτήτων στην υφιστάμενη διοίκηση.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι σέβεται το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας και δεν προτίθεται να επιβάλει αποφάσεις, ωστόσο θεωρεί πως η προσφυγή στις κάλπες αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

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«Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια, και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω, όμως, ξεκάθαρα τον δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατόν, άμεσα αν γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο είναι απαραίτητο η διοίκηση της ΕΟΚ να μην αμφισβητείται και να στηρίζεται σε μια νέα, σαφή εντολή από τα αθλητικά σωματεία.

Κανονικά οι αγώνες και οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων

Ο Γιάννης Βρούτσης διευκρίνισε ότι η διαδικασία των εκλογών δεν πρόκειται να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας ούτε να οδηγήσει σε διακοπή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι διοργανώσεις μπορούν να συνεχιστούν κανονικά, όπως και οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν οι διαχειριστικοί έλεγχοι που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αγωνιστική συνέχεια του ελληνικού μπάσκετ, χωρίς να παραμεριστεί η ανάγκη για διαφάνεια και ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Σε αναστολή οι επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ

Στο οικονομικό σκέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επανέλαβε ότι οι επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης παραμένουν σε αναστολή, με εξαίρεση τις ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες, όπως είναι η μισθοδοσία.

Αντίθετα, κανονικά θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων μπάσκετ, ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία τους από την κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ομοσπονδία.

«Πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή»

Κλείνοντας, ο Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί τη συνεργασία όλων των πλευρών που εμπλέκονται στο ελληνικό μπάσκετ.

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Η Πολιτεία, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές καλούνται να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλότητας και την υπέρβαση της δύσκολης κατάστασης.

«Όλοι μαζί, η Πολιτεία, τα σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή», τόνισε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.