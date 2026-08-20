 Έκλαιγε μπροστά σε χιλιάδες θεατές -Αυτό που έκανε ο διαιτητής θα σας συγκινήσει - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Έκλαιγε μπροστά σε χιλιάδες θεατές -Αυτό που έκανε ο διαιτητής θα σας συγκινήσει

Ο διαιτητής πήρε αγκαλιά το κορίτσι για να το βοηθήσει
Ο διαιτητής πήρε αγκαλιά το κορίτσι για να το βοηθήσει / Screenshot
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στον αθλητισμό δεν συμβαίνουν μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά λίγο πριν από τη σέντρα.

Είναι εκείνες οι αυθόρμητες στιγμές που ξεφεύγουν από το αγωνιστικό πλαίσιο και αναδεικνύουν την ανθρώπινη πλευρά των πρωταγωνιστών.

Μια τέτοια στιγμή καταγράφηκε στην Πολωνία, πριν από αγώνα της Ekstraklasa, με τις εικόνες από το γήπεδο να προκαλούν συγκίνηση και να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

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