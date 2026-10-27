Εικόνες χάους στο Γαλατασαράι-Φενέρμπαχτσε: Άγριο ξύλο μεταξύ ποδοσφαιριστών μετά τη λήξη του ντέρμπι, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Επεισοδιακό ήταν το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης ανάμεσα στη Γαλατασαράι και τη Φενέρμπαχτσε.



Μετά το τέλος του αγώνα, ο οποίος ήρθε 2-1 με νικήτρια τη Γαλατασαράι, σημειώθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενέρ και του Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατά.



Η κατάσταση ξέφυγε και οι παίκτες άρχισαν να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον. Γρήγορα δίπλα τους βρέθηκαν συμπαίκτες τους, με εικόνες χάους να εκτυλίσσονται.

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Βίντεο: Ο άγριος καβγάς στο Γαλατασαράι-Φενέρμπαχτσε

Μάλιστα, ο Άρτσι Μπράουν της Φενέρ και ο Αμπντουλκερίμ Μπαρντακσί της Γαλατά πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο έδαφος, παλεύοντας.



«Αν δείτε το βίντεο θα καταλάβετε ποιος επιτέθηκε πρώτος. Αυτός ήταν ο Μπράουν», είπε ο Μπαρντακσί, ενώ, από την άλλη, ο παίκτης της Φενέρ ανέφερε: «Μου τράβηξε τα μαλλιά σαν γυναικούλα και με γρατζούνισε στον λαιμό».