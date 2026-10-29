Έχετε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στη Λάτσιο; - iefimerida.gr

Η Λάτσιο είναι αήττητη στη Serie A αλλά αναγκασμένη να βλέπει το γήπεδό της άδειο. Και τις εκτός έδρας αναμετρήσεις γεμάτες από τους οπαδούς της.

Παρακολούθησε κάποιος το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της Λάτσιο, αυτό απέναντι στην Πάρμα και η εικόνα που έβλεπε στις εξέδρες τον έκανε να αναρωτηθεί. Μα τι συμβαίνει και μια ομάδα που είναι πρώτη και αήττητη στη Serie A, με τόσο μεγάλη βάση οπαδών, έχει λιγότερους από 10.000 φιλάθλους.

Και τι είναι αυτό που τους κάνει να εμφανίζονται κατά χιλιάδες στα εκτός έδρας ματς της ομάδας και να παρουσιάζεται μια εικόνα όπως αυτή απέναντι στη Σασουόλο που στις εξέδρες ήταν περισσότεροι από 10.000 Λατσιάλι, μετατρέποντας την έδρα της Σασούολο σε… Ολίμπικο;

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