Η φόρα της Μπράιτον του Κωστούλα παρέσυρε και τη Σίτι -Νέα ισοπαλία για τη Χαλ του Τζολάκη, «βυθίζεται» η Νότιγχαμ στην Premier League - iefimerida.gr

Η Μάντσεστερ Σίτι έχασε τα άχαστα και το «πλήρωσε» με ήττα 1-0 από την Μπράιτον του Κωστούλα. 2-2 η Χαλ του Τζολάκη με Ίπσουιτς, πικρή ήττα (2-0) της Νότιγχαμ στην Premier League.

Πράγματα και θαύματα από την Μπράιτον που συνεχίζει της... ζημιές στη φετινή Premier League! Η ομάδα του Κωστούλα άντεξε στο σφυροκόπημα της Μάντσεστερ Σίτι και με «χρυσό» γκολ του Αγιαρί στο 11' έφυγε θριαμβεύτρια από το «Έτιχαντ» με τεράστιο διπλό 0-1 που την βρίσκει στην τρίτη θέση και στο -2 από τους «πολίτες» και την Άρσεναλ.

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Μένει να φανεί αν η πρωταθλήτρια Αγγλίας... ξετυλίξει το δώρο της Σίτι μιας και σε περίπτωση που επικρατήσει στο αυριανό ντέρμπι με την Λίβερπουλ, θα «απογειωθεί» στην κορυφή της Premier League όπου συγκατοικεί τη δεδομένη στιγμή με την ομάδα του Μαρέσκα, αλλά με παιχνίδι λιγότερο.

Μάλιστα, πρόκειται για ιστορικής σημασίας τρίποντο μιας και αυτή είναι η πρώτη φορά που η Μπράιτον κερδίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Η Ίπσουιτς έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από την Χαλ του Τζολάκη, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ ηττήθηκε με 2-0 από τη Μπρέντφορντ και έμεινε «κολλημένη» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ιστορική νίκη της Μπράιτον επί της Σίτι στην Premier League

Για δεύτερο σερί παιχνίδι γνώρισε την ήττα η Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League και παρά το γεγονός ότι είχε μεγάλες ευκαιρίες, δεν τις μετουσίωσε ποτέ σε γκολ. Η Μπράιτον προηγήθηκε μόλις στο 11ο λεπτό όταν και μετά από συρτή μπαλιά στην καρδιά της άμυνας, η μπάλα στρώθηκε στον Αγιάρι που πλάσαρε από κοντά για το 1-0.

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Στο 52', ο Εντιάι είδε τη μπάλα να σταματά στο δοκάρι και του στερεί την ισοφάριση, ευκαιρίες έχασε και ο Χάαλαντ, ενώ στο 88' λίγο έλειψε η Μπράιτον να διπλασιάσει τα τέρματά της όμως ο Χίνσελγουοντ δεν βρήκε εστία όταν βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Ντοναρούμα. Μια κεφαλιά του Ο'Ράιλι δευτερόλεπτα αργότερα πέρασε ξυστά από το δοκάρι, με τους «γλάρους» να γλιτώνουν την ισοφάριση και να παίρνουν τη νίκη.

Ισοπαλία για τη Χαλ του Τζολάκη - Ήττα για Νότιγχαμ

Μοιράστηκαν βαθμούς οι Χαλ του Τζολάκη και η Ίπσουιτς που.. προσέφεραν θέαμα για την χορταστική ισοπαλία 2-2. Η Ίπσουιτς πήρε το προβάδισμα στο 22ο λεπτό, όταν ο Φάμπιο Μόρις Λουίς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η απάντηση της Χαλ ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τίμοθι Ιροεγκμπούναμ να ισοφαρίζει στο 58' και να βάζει ξανά την ομάδα του στη διεκδίκηση του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 68' ολοκλήρωσαν την ανατροπή, με τον Όλι ΜακΜπέρνι να διαμορφώνει το 2-1. Η Ίπσουιτς, ωστόσο, δεν τα «παράτησε» και κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας, χάρη σε ένα εντυπωσιακό σουτ του Ενσίσο, στο οποίο ο Τζολάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει για το τελικό 2-2.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ «καιγόταν» για τη νίκη, αλλά δεν κατάφερε να βρει τις λύσεις απέναντι στην Μπρέντφορντ που προηγήθηκε με αυτογκόλ του Μιλένκοβιτς στο 30' και «κλείδωσε» το τρίποντο στο 76' με γκολ του Ιγκόρ Τιάγκο. Στους 14 βαθμούς ανέβηκαν οι γηπεδούχοι, στους έξι παρέμειναν οι «Reds».

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