 Έφυγε ο Μέσι... άδειασε το γήπεδο: Άδειες κερκίδες στο πρώτο παιχνίδι της Αργεντινής μετά την απόσυρσή του
ΣΠΟΡ

Έφυγε ο Μέσι... άδειασε το γήπεδο: Άδειες κερκίδες στο πρώτο παιχνίδι της Αργεντινής μετά την απόσυρσή του

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Λίο Μέσι
Λίο Μέσι

Άδειες εξέδρες στο «Μπομπονέρα» για το Αργεντινή – Ουρουγουάη, με την «αλμπισελέστε» να γνωρίζει την ήττα και τον Πελίστρι να αγωνίζεται.

Η Αργεντινή γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Ουρουγουάη σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Μπομπονέρα», ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η εικόνα των άδειων εξεδρών, σε ένα γήπεδο που δεν θύμιζε σε τίποτα την παραδοσιακά θερμή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της «αλμπισελέστε».

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