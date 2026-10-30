Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR 83-68: Τα σερί ταξίδια μετά το ΟΑΚΑ ξεκίνησαν με προβληματική εμφάνιση - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν θύμισε ομάδα Ομπράντοβιτς, η Εφές εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη του και του στέρησε τη νίκη στην Τουρκία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πλήρωσε τα πολλά λάθη του και την αδυναμία του να προστατεύσει τη ρακέτα, γνωρίζοντας την ήττα από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ από νωρίς, πήγαν στα αποδυτήρια στο -8 (45-37) και είδαν τη διαφορά να παραμένει σε διψήφια επίπεδα στο τέλος της τρίτης περιόδου (61-51), έχοντας ήδη υποπέσει σε 16 λάθη.

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Παρά την προβληματική τους εικόνα, οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιχείρησαν την αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο. Με τον Ματίας Λεσόρ να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι και τον Κέντρικ Ναν να πετυχαίνει πέντε συνεχόμενους πόντους, ο Παναθηναϊκός πλησίασε στον πόντο (66-65), με περισσότερα από πέντε λεπτά να απομένουν. Ωστόσο, η Εφές απάντησε με ένα καθοριστικό σερί ξέφυγε με 77-65 και έβαλε τέλος στις ελπίδες ανατροπής, έχοντας τον Κάμερον Πέιν σε πρωταγωνιστικό ρόλο στα κρίσιμα λεπτά, με την εικόνα των «πρασίνων» να προβληματίζει.

Η Εφές κυριάρχησε στη ρακέτα και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Αναντολού Εφές, με τους Τούρκους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 45-37. Οι «πράσινοι» μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να αποκτήσουν διψήφιο προβάδισμα (21-11 στο 8'). Η Εφές εκμεταλλεύτηκε τις αμυντικές αδυναμίες του «τριφυλλιού», βρίσκοντας συνεχώς λύσεις κοντά στο καλάθι, με τους Σάριτς και Φερνάντο να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός περιόρισε τη διαφορά στο τέλος της πρώτης περιόδου (21-18), ωστόσο δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να χτυπούν μέσα από τη ρακέτα και στο ανοιχτό γήπεδο, εκμεταλλευόμενοι τα διαδοχικά λάθη των παικτών του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η Εφές έφτασε στο 39-27 στο 17', με τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται να περιορίσει τον Μπρούνο Φερνάντο, ακόμη και με την παρουσία του Φαλ. Παράλληλα, οι «πράσινοι» είχαν ήδη υποπέσει σε 10 λάθη, από τα οποία οι Τούρκοι αποκόμισαν 11 πόντους, ενώ η εντυπωσιακή ευστοχία των γηπεδούχων στα δίποντα (16/18) αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του σκορ.

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Στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να ξεχωρίζει έχοντας 11 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ. Τα διαδοχικά τρίποντα των Ναν και Χέιζ-Ντέιβις μείωσαν τη διαφορά σε 43-37, προτού η Εφές διαμορφώσει το 45-37 του πρώτου μέρους. Παρά τα 6/17 τρίποντα και τα οκτώ επιθετικά ριμπάουντ, οι «πράσινοι» πλήρωσαν την αδυναμία τους να προστατεύσουν τη ρακέτα, με την Εφές να διατηρεί τον έλεγχο παρά το απογοητευτικό 1/13 πίσω από τα 6,75 μέτρα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα του στην τρίτη περίοδο, με την Αναντολού Εφές να διατηρεί το προβάδισμά της και να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο προηγούμενη με 61-51. Οι Τούρκοι ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο με τρίποντο του Κάμερον Πέιν (48-37), ενώ οι «πράσινοι» βρήκαν τους πρώτους τους πόντους μετά την ανάπαυλα με γκολ-φάουλ του Φρανσίσκο. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προσπάθησε να πλησιάσει, μειώνοντας σε 54-46 με καλάθι του Μπάντιο και σε 56-49 με τρίποντο του Μπόνγκα, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποκτήσει διάρκεια στην απόδοσή της.

Λάθη, διψήφια διαφορά και... κακή εικόνα από το «τριφύλλι»

Τα συνεχόμενα λάθη εξακολούθησαν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πληγή του Παναθηναϊκού, ο οποίος έφτασε τα 16 στο τέλος της τρίτης περιόδου, δίνοντας στην Εφές 17 πόντους από αυτά. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των «πρασίνων» κοντά στο καλάθι (10/23 δίποντα), με τον Τζόρνταν Λόιντ να ευστοχεί σε κρίσιμο τρίποντο για το 59-49 στο 29'. Ο Γκραντ μείωσε σε 61-51 στην εκπνοή του δεκαλέπτου, ενώ ο Λεσόρ σταμάτησε με εντυπωσιακή τάπα την προσπάθεια του Στράζελ για τρίποντο, σε μία από τις λίγες θετικές αμυντικές στιγμές του «τριφυλλιού». Παρά τα 13 επιθετικά ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός AKTOR παρέμενε πίσω με διψήφια διαφορά, έχοντας πλέον μόλις δέκα λεπτά για να ανατρέψει την κατάσταση.

Στην τέταρτη περίοδο η ομάδα του Ομπράντοβιτς έκανε την δική της αντεπίθεση. Με τον Λεσόρ πρωταγωνιστή μείωσε στους πέντε πόντους (63-58). Με πέντε συνεχόμενους πόντους από τον Ναν, η διαφορά σύντομα έφτασε και σε απόσταση... ενός πόντου (66-65), με κάτι παραπάνω από πέντε λεπτά να απομένουν στο χρονόμετρο.

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Οι Τούρκοι με ένα δικό τους 12-0 σερί εκτόξευσαν την διαφορά (77-65) και μέσα σε ένα τρίλεπτο οι «πράσινοι» έψαχναν ένα ακόμα θαύμα, μία ακόμη ανατροπή. Αυτή δεν κατάφερε να γίνει και κάπως έτσι, η ομάδα του Ομπράντοβιτς έφυγε ηττημένη από την Κωνσταντινούπολη με τον Πέιν να είναι καθοριστικός για τους γηπεδούχους στα τελευταία λεπτά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68

