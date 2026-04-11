Έβγαζε εκατομμύρια και μπήκε στη φυλακή για παιδοφιλία -Πώς ζει σήμερα ο πρώην ποδοσφαιριστής - iefimerida.gr

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που ο ποδοσφαιριστής Άνταμ Τζόνσον φυλακίστηκε.

Ο 38χρονος εξακολουθεί να παραμένει τιμωρημένος με κάθε ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, αφού καταδικάστηκε για σεξουαλική επαφή με μια 15χρονη θαυμάστριά του κάτι που τον οδήγησε στη φυλάκιση έξι ετών.

Ο πρώην παίκτης των Μάντσεστερ Σίτι, Σάντερλαντ και Μίντλεσμπρο κρίθηκε επίσης ένοχος για μια άλλη κατηγορία σεξουαλικής δραστηριότητας με ένα παιδί, ενώ αθωώθηκε για μια άλλη κατηγορία του ίδιου εγκλήματος.

