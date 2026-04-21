Η απάντηση του Φουρνιέ στον Ναν: «Μιλώντας για κάποιον υποτιμητικά, δεν σε κάνει να φαίνεσαι καλύτερος» - iefimerida.gr

Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε τη δική του απάντηση μέσω twitter στο σχόλιο του Κέντρικ Ναν για τον Σάσα Βεζένκοφ.

Μετά το φινάλε της κανονικής περιόδου της Euroleague, η «μάχη» για το MVP έχει φουντώσει. Με τον Σάσα Βεζένκοφ να προβάρει ως το απόλυτο φαβορί και τον Κέντρικ Ναν αρχικά να δίνει την ψήφο του σε εκείνον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάνοντας, όμως και ένα σχόλιο με το οποίο άφησε αιχμές για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού. Ο Εβάν Φουρνιέ έσπευσε να απαντήσει με τον δικό του τρόπο στο αγαπημένο του twitter, ώστε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

«Μιλώντας για κάποιον υποτιμητικά, δε σε κάνει να φαίνεσαι καλύτερος ανέφερε ο Γάλλος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα είπε ο Ναν για τον Βεζένκοφ και προκάλεσαν την αντίδραση του Φουρνιέ

Ο Κέντρικ Ναν απάντησε αναφορικά με την επιρροή του Σάσα Βεζένκοφ στο παιχνίδι, συγκρίνοντάς τον με τα όσα κάνουν στο παρκέ οι γκαρντ. Ωστόσο, ο Ναν άνοιξε κουβέντα και για τη διαιτησία, με το σχόλιο που έκανε.

«﻿Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο ένα και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους… πορτοκαλί, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team» ήταν το σχόλιό του.