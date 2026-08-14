Έβαλε τέλος στις φήμες αποχώρησης ο Τσικίνιο: «Κάνω ό,τι θέλω με τα social media μου, είμαι ευγνώμων που είμαι παίκτης του Ολυμπιακού» - iefimerida.gr

Ο Τσικίνιο ξεκαθάρισε την κατάσταση αφού ξέσπασε φημολογία για αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό λόγω της διαγραφής κάποιων δημοσιεύσεων.

Τέλος στα σενάρια των social media... με το που ξεκίνησαν έβαλε ο Τσικίνιο! Ο μέσος του Ολυμπιακού βρέθηκε στο επίκεντρο φημολογίας, που τον ήθελε να αποχωρεί από τους Πειραιώτες καθώς διέγραψε κάποιες δημοσιεύσεις με την ερυθρόλευκη στο Instagram.

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Ο Τσικίνιο, όμως, ξεκαθάρισε πως αυτή η ενέργεια δεν έχει κάποια σχέση με το μέλλον του, βάζοντας ένα ενημερωτικό story, συνοδεύοντας το κείμενο με μια πρόσφατη φωτογραφία του με τη φανέλα της ομάδας.

Τσικίνιο: «Δίνω πάντα το 200% για τον Ολυμπιακό»

Συγκεκριμένα, ο πρώην άσος της Μπενφίκα έγραψε: «Παιδιά, χαλαρώστε σας παρακαλώ. Γράφω απλώς για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Δίνετε υπερβολικά μεγάλη σημασία στα social media και σε πράγματα που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Καταρχάς, ανεβάζω αναρτήσεις, τις κατεβάζω, διαγράφω τον λογαριασμό μου αν θέλω. Κάνω ό,τι θέλω με τα social media μου.

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Είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και που φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα! Από τη στιγμή που ήρθα εδώ, δίνω πάντα το 200% και το πιο σημαντικό ήταν και θα είναι πάντα ο σύλλογος και οι οπαδοί του, όχι οι παίκτες ως μονάδες.

Οπότε, κοιτάξτε τις ζωές σας και προσπαθήστε να γίνεστε καλύτεροι κάθε μέρα! Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και να είμαστε όλοι μαζί».