Πριν λίγα χρόνια «τρομοκρατούσε» τις άμυνες, τώρα δυσκολεύεται να κλωτσήσει μπάλα - iefimerida.gr

Όσοι είναι κάτω των 20 ετών μπορεί να μην έχουν καν ακούσει το όνομά του, αλλά σίγουρα θα κάνει «γκελ» σε όσους ποδοσφαιρόφιλους είναι άνω των 30 ετών.

Ο λόγος για τον Γιαν Κόλερ, τον πανύψηλο (2,02μ.) σέντερ φορ που έγινε γνωστός για την εκτελεστική του δεινότητα, κυρίως με τις εμφανίσεις του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά και με την εθνική Τσεχίας.

Γεννημένος τον Μάρτιο του 1973 στην Σμετάνοβα Λότα της Τσεχίας, ο Κόλερ ξεκίνησε τη καριέρα του στις Ακαδημίες της τοπικής ομάδας, ενώ το μεγάλο «άλμα» το έκανε το 1996, όταν σε σχετικά προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία (23 ετών) πήγε στην Σπάρτα Πράγας. Δεν «έπιασε» εκεί και άλλαξε χώρα, με την Λόκερεν του Βελγίου να γίνεται η επόμενη ομάδα του.

