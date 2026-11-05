Ο «καυτός» Δουβίκας μπήκε σε... κλειστό κλαμπ -Πρώτος σκόρερ στο φετινό Champions League, έγινε ο τρίτος στην ιστορία με 6 γκολ στα πρώτα 4 ματς - iefimerida.gr

Ο Τάσος Δουβίκας έκανε... πράγματα και θαύματα κόντρα στη Λανς, πέτυχε χατ τρικ στην ιστορική «εννιάρα» της Κόμο και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών στο Champions League.

Η Κόμο ήταν... τρομακτική στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λανς, «διέλυσε» τους Γάλλους με 9-1 και έφτασε τους εννέα βαθμούς στη League Phase του Champions League, «αγκαλιάζοντας» την πρόκριση στα νοκ άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

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Ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών ήταν ο Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε σε... μεγάλα κέφια, πέτυχε χατ τρικ και έφτασε τα έξι γκολ στο φετινό Champions League, σε μόλις τέσσερις συμμετοχές. Μάλιστα, πρόκειται για τον τρίτο παίκτη που καταφέρνει κάτι ανάλογο.

Στο... κλειστό γκρουπ με Χάαλαντ και Αλέ ο Τάσος Δουβίκας

Έρλινγκ Χάαλαντ και Σεμπαστιάν Αλέ ήταν οι δύο προηγούμενοι παίκτες που το είχαν πετύχει. Με τον Νορβηγό και τον Ολλανδό να «μετράνε» επτά γκολ στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια τους στο Champions League και τον Έλληνα επιθετικό να γίνεται ο τρίτος.

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Τρίτος Έλληνας με χατ τρικ στο Champions League ο Τάσος Δουβίκας

Ο Τάσος Δουβίκας μπήκε σε ακόμη ένα... κλειστό γκρουπ, αφού έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας παίκτης που σημειώνει χατ τρικ σε αγώνα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αμέσως προηγουμένως, ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης. Με τον επιθετικό της Μπενφίκα να σκοράρει τρεις φορές μέσα σε 28 λεπτά κόντρα στην Μπαρτσελόνα, «μαγνητίζοντας» πάνω του τα βλέμματα. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ 3-1 υπέρ της, οι Καταλανοί τα έφεραν όλα... τούμπα και επικράτησαν με το επικό 5-4.

Ο πρώτος που πέτυχε χατ τρικ στη σημερινή μορφή του Champions League ήταν ο Κώστας Μήτρογλου. Τον Οκτώβριο του 2013, ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε τρία γκολ επί της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, σκοράροντας στο 17', στο 56' και στο 72'.

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Το πρώτο μήνυμα του Τάσου Δουβίκα μετά το χατ τρικ στο Champions League

«Μια ξεχωριστή στιγμή στη μεγαλύτερη σκηνή! Απίστευτο συναίσθημα να πετυχαίνεις χατ τρικ στο Champions League, αλλά το πιο σημαντικό, ένα ακόμη μεγάλο τρίποντο για την ομάδα! Είμαι περήφανος για όλους. Συνεχίζουμε να πιέζουμε μαζί!», έγραψε ο Έλληνας επιθετικός στην ανάρτησή του.