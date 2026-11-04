Δουβίκας «on fire»: Δεν σταματάει να σκοράρει στο Champions League -Βρήκε δίχτυα για 4ο σερί ματς! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Τάσος Δουβίκας κάνει... πλάκα στη Λανς, καθώς μέσα σε ένα ημίχρονο έχει καταφέρει να σκοράρει δις για την Κόμο σε ακόμη ένα ματς του Champions League.

Ο Τάσος Δουβίκας βλέπει... αστεράκια στο Champions League φέτος! Ο Έλληνας φορ συνεχίζει να γράφει ιστορία στην πιο δύσκολη διασυλλογική διοργάνωση, βρίσκοντας δίχτυα για 4η σερί αγωνιστική, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ ξανά άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής.

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Ο ταλαντούχος στράικερ ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα στην Κόμο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λανς, μόλις στο 7'. Αλλά δεν έμελλε να μείνει εκεί, καθώς στο 32' ανέβασε τον δείκτη του σκορ, μα και τα προσωπικά του τέρματα κόντρα στους Γάλλους που όσο και αν το έχουν προσπαθήσει δεν έχουν καταφέρει να τον σταματήσουν.

Ο Τάσος Δουβίκας γι' ακόμη ένα βράδυ συνεχίζει να δείχνει ότι ανήκει στην ελίτ και ότι είναι ένας από τους καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο Champions League τη φετινή σεζόν.

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Τάσος Δουβίκας: Φέτος πάει δίχως... φρένα

Ο Τάσος Δουβίκας φέτος κάνει σεζόν καριέρας. Δεν είναι μόνο τα γκολ του στο Champions League που έχουν βοηθήσει τόσο πολύ την Κόμο να κάνει τη διαφορά και να ανέβει τόσο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα της League Phase.

Κάτι ανάλογο κάνει ο Έλληνας φορ και στα γήπεδα της Serie A. Και εκεί είναι άκρως αποτελεσματικός. Όλα αυτά δεν πέρασαν στα... ψιλά από τους Ιταλούς που πριν από ημερών τον «έδεσαν» με νέο συμβόλαιο που έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2030.