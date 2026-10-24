Δουβίκας σε... beast mode: Δύο γκολ σε 12 λεπτά και νέα παράσταση με την Κόμο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ασταμάτητος ο Τάσος Δουβίκας, που πέτυχε δύο γκολ μέσα σε 12 λεπτά απέναντι στη Σασουόλο και συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την Κόμο.

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να... πυροβολεί κατά ριπάς στα ιταλικά γήπεδα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται από την αρχή της σεζόν.

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Ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός, λίγες ημέρες μετά το γκολ του στον θρίαμβο της Κόμο επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1 στο Champions League, βρήκε δύο φορές δίχτυα απέναντι στη Σασουόλο, μέσα σε διάστημα μόλις 12 λεπτών, για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Kομο: Δύο γκολ σε 12 λεπτά από τον Δουβίκα

Ο διεθνής φορ ανέλαβε δράση στο δεύτερο ημίχρονο, ανοίγοντας το σκορ στο 49ο λεπτό με κοντινό πλασέ, έπειτα από γύρισμα του Κακερέτ από τα αριστερά.

Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Δουβίκας εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ντα Κούνια και με ακόμη ένα κοντινό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-0 για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας.

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Με αυτή τη νέα εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα πέντε γκολ στο ιταλικό πρωτάθλημα και τα οκτώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί σε 11 αναμετρήσεις από την αρχή της σεζόν.