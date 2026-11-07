Δόξα Λευκάδας - Άρης 77-88: Σίφουνας οι Θεσσαλονικείς και πέμπτη σερί νίκη στην Basket League [βίντεο] - iefimerida.gr

Με τον Ντιμιτρίεβιτς να στήνει πάρτι στο καλάθι της Δόξας Λευκάδας με 25 πόντους και 6/6 τρίποντα, ο Άρης πανηγύρισε την πέμπτη του διαδοχική νίκη στην Basket League.

Η ποιότητα, το πάθος και το μέταλλο του Άρη έκαναν ξανά τη διαφορά στην Basket League και μετά τον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού AKTOR, πέρασε νικηφόρα από την Λευκάδα, επικρατώντας με 88-77 της Δόξας. Οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν αντίδραση μετά την πρώτη τους ήττα στο EuroCup από την Χάποελ και στο πρωτάθλημα συνεχίζουν από εκεί που... σταμάτησαν.

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Αυτή ήταν και η πέμπτη σερί νίκη για τους «κίτρινους» που έχουν ρεκόρ 5-1, στην έκτη θέση με ρεκόρ 4-2 η αξιόμαχη Δόξα Λευκάδας που προσπάθησε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, αλλά δεν κατάφερε να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τον Άρη και ιδιαίτερα τον Ντιμιτρίεβιτς που έκανε θραύση με 25 πόντους και 6/6 τρίποντα.

Ο Άρης κυριάρχησε της Δόξας Λευκάδας στην Basket League

Η Δόξα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, βρίσκοντας από νωρίς λύσεις μέσα από τη συνεργασία των Χάρμον και Σάρμα και ισοφαρίζοντας σε 7-7. Ο Άρης, ωστόσο, είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδωσε σημαντικές λύσεις και βοήθησε την ομάδα του να διατηρήσει την επαφή με το σκορ (10-10) στα πρώτα τρία λεπτά.

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Στη συνέχεια, ο Ντιμιτρίεβιτς ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντό του, διαμορφώνοντας το 15-20 στο 6ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν σταδιακά επιθετικό ρυθμό. Τα διαδοχικά φάουλ των γηπεδούχων, που είχαν συμπληρώσει εννέα μέσα στα πρώτα επτά λεπτά, επηρέασαν τον ρυθμό του αγώνα.

Παρ' όλα αυτά, ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες, ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να αποκτήσει για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα, φτάνοντας στο 27-17. Η επιθετική δυστοκία της Δόξας συνεχίστηκε, καθώς οι γηπεδούχοι έμειναν χωρίς καλάθι για περισσότερο από τέσσερα λεπτά.

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Ο Άρης αξιοποίησε το συγκεκριμένο διάστημα και, με τρίποντο του Γιόβιτς, ανέβασε τη διαφορά στο +13 (39-23). Παράλληλα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε πολύτιμη ενέργεια στην αμυντική λειτουργία των φιλοξενούμενων, πραγματοποιώντας διαδοχικές καθοριστικές παρεμβάσεις στο 17ο λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο, οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το πάνω χέρι.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Δόξα προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, βρίσκοντας επιθετικές λύσεις κυρίως μέσα από τις προσπάθειες των Χάρμον και Γκραντ. Ο Άρης, ωστόσο, επέλεξε να περάσει περισσότερο την μπάλα κοντά στο καλάθι, με τον Ρόμπινσον-Ερλ να προστίθεται στους διψήφιους της ομάδας.

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Την ίδια στιγμή, ο Ντιμιτρίεβιτς συνέχισε να δίνει τον ρυθμό στην επίθεση, οδηγώντας τη διαφορά ακόμη και στο +19 στα μέσα της περιόδου. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το τρίτο δεκάλεπτο με 19 πόντους ενεργητικό, επιχειρώντας να ανατρέψουν την κατάσταση, όμως δεν βρήκαν τον τρόπο να περιορίσουν επιθετικά τον Άρη.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με 17 πόντους, διατηρώντας ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της τελευταίας περιόδου. Η Δόξα, πάντως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 32ο λεπτό, δύο διαδοχικές αμυντικές παρεμβάσεις του Χάρμον και ένα τρίποντο του Γκραντ έδωσαν νέα πνοή στους γηπεδούχους, οι οποίοι μείωσαν σε 73-59.

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Με ένα επιμέρους σερί 9-0, μάλιστα, κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους δέκα πόντους, φτάνοντας στο 73-64 και βάζοντας ξανά πίεση στον Άρη ο οποίος διαχειρίστηκε το υπέρ του προβάδισμα με σύμμαχό του την άμυνα και τις λύσεις που βρήκε στην επίθεση για να πάρει τη νίκη με 88-77.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-32, 35-51, 54-68, 77-88