Οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν τον καλπασμό τους στο road trip στη Δύση με... οδηγό τον «ιστορικό» Γιάννη Αντετοκούνμπο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος στο Σακραμέντο, οδηγώντας τους Μαϊάμι Χιτ σε μεγάλη νίκη με 114-108 επί των Κινγκς, με το όγδοο φετινό του double-double σε 10 ματς στο NBA να είναι γεγονός.

Οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους στη Δύση, καθώς πέρασαν νικηφόρα από το Σακραμέντο, επικρατώντας των Κινγκς με 114-108. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα ήταν ο συνήθης ύποπτος Γιάννης Αντετοκούνμπο που ήταν εκεί όταν η μπάλα «έκαιγε».

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Τρομερός Αντετοκούνμπο με 29 πόντους και 14 ριμπάουντ

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, έχοντας 14/23 σουτ εντός πεδιάς και 1/7 βολές, σε 33 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Πέρα από τους αριθμούς, η παρουσία του στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς έδωσε το σύνθημα για την τελική αντεπίθεση των Χιτ, για το όγδοο φετινό του double-double σε 10 αγώνες.

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Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

﻿ 29 πόντοι

29 πόντοι 14/22 δίποντα

1/7 βολές

14 ριμπάουντ

3 ασίστ

2 κλεψίματα

2 μπλοκ

5 λάθη

2 φάουλ

+19 στο +/-

σε 33:59

﻿ Προσπέρασε τον Λάρι Μπερντ στη λίστα των κορυφαίων σκορερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ

Μία ακόμη σπουδαία διάκριση πρόσθεσε στο ήδη εντυπωσιακό παλμαρέ του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Οι 29 πόντοι που σημείωσε απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς δεν ήταν απλώς μία ακόμη παραγωγική βραδιά, αλλά του επέτρεψαν να ανέβει ακόμη ένα σκαλοπάτι στην ιστορική λίστα των κορυφαίων σκόρερ του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» έφτασε τους 21.806 πόντους στην καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, ανεβαίνοντας στην 40ή θέση της σχετικής κατάταξης. Μάλιστα, άφησε πίσω του έναν πραγματικό θρύλο του αθλήματος, τον Λάρι Μπερντ, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την καριέρα του με 21.791 πόντους.

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Το ξέσπασμα στο φινάλε έκρινε τη νίκη των Χιτ

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκεια, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ για το μεγαλύτερο διάστημα. Έξι λεπτά πριν από τη λήξη, ο πίνακας έδειχνε ισοπαλία (95-95), με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Σε εκείνο το σημείο, οι Μαϊάμι Χιτ ανέβασαν στροφές. Ο Μίτσελ έδωσε σημαντικές λύσεις με δύο διαδοχικά καλάθια, ενώ ο Αντετοκούνμπο ανέλαβε δράση με τρεις καθοριστικές επιθετικές ενέργειες, βάζοντας τις βάσεις για το πολύτιμο διπλό.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των υπόλοιπων πρωταγωνιστών. Ο Κλέι Τόμπσον σημείωσε 23 πόντους με 8/15 σουτ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από την πλευρά του, ο Ντέιβιον Μίτσελ μοίρασε 11 ασίστ, οργανώνοντας εξαιρετικά το παιχνίδι της ομάδας του.

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Δεν έφτασε η μεγάλη εμφάνιση του Έικουφ για τους Κινγκς

Στο στρατόπεδο του Σακραμέντο, ο Ντάριους Έικουφ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους και 10 ασίστ, έχοντας 11/21 σουτ. Ο Ζακ ΛαΒίν σταμάτησε στους 15 πόντους, ενώ ο ΝτεΆντρε Χάντερ πρόσθεσε άλλους 14.

Ωστόσο, η προσπάθειά τους δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει ακόμη μία ήττα για τους Κινγκς, οι οποίοι εξακολουθούν να προβληματίζουν με την εικόνα τους στη regular season.

Η βαθμολογία μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Μαϊάμι ανέβασε το ρεκόρ του στο 4-6 και δείχνει πως ανεβάζει ολοένα και περισσότερο στροφές παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα στο NBA. Στον αντίποδα, το Σακραμέντο υποχώρησε στο απογοητευτικό 1-9 και δεν λέει να... σηκώσει κεφάλι.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA