Δεν πίστευε στα μάτια της η δημοσιογράφος -O προπονητής δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη από τα γέλια [βίντεο] - iefimerida.gr

Η έναρξη μιας νέας αγωνιστικής περιόδου δεν συνοδεύεται πάντα μόνο από αγωνιστικές εξελίξεις, γκολ και δηλώσεις με αυστηρό αθλητικό περιεχόμενο.

Μερικές φορές, οι στιγμές που ξεχωρίζουν είναι εκείνες που προκύπτουν εντελώς απρόσμενα και χαρίζουν ένα διαφορετικό χρώμα στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα.

Μία τέτοια ιδιαίτερη στιγμή καταγράφηκε πριν από τη σέντρα αγώνα της πρώτης αγωνιστικής, όταν μια καθιερωμένη τηλεοπτική συνέντευξη εξελίχθηκε σε ένα απρόβλεπτο και άκρως διασκεδαστικό περιστατικό.

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