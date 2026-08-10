Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Του χρόνου θα φέρω τον Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR - Θα επιστρέψει το λάβαρο του Μποντιρόγκα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην δημοσιότητα έδωσαν οι «EuroInsiders» το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου﻿, με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού AKTOR να αποκαλύπτει ότι έκανε πρόταση στον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη από το σπίτι του στο Σούνιο, με τους «EuroInsiders» να δημοσιεύουν το απόγευμα της Δευτέρας (10/8) το δεύτερο μέρος αυτής.

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Στο δεύτερο αυτό μέρος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού AKTOR δήλωσε σίγουρος ότι θα «ντύσει» στα... πράσινα τον Νίκολα Γιόκιτς του χρόνου, ενώ ξεκαθάρισε ότι το λάβαρο του Μποντιρόγκα θα ανέβει ξανά, καθώς ήταν λάθος να κατέβει.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Προσπάθησα να φέρω από φέτος τον Γιόκιτς, θα δούμε του χρόνου»

«Δυστυχώς ο παίκτης που θα ήθελε εγώ να έχω υπογράψει μέχρι τώρα, έχει αποσυρθεί από το μπάσκετ και έγινε General Manager. Αυτός είναι ο Μίλος Τεόντοσιτς. Νομίζω ότι μετά τον Σάρας (Γιασικεβίτσιους) ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος στο παρκέ και ο πιο πολυτάλαντος παίτκης στο παρκέ μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αυτοί οι τρεις είναι μια κατηγορία μόνοι τους.

Και ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Το πρόβλημα είναι ότι έχω ήδη τρεις παίκτες με τριετή συμβόλαια σε αυτή τη θέση. Πού θα παίξει; Αυτό σκεφτόμουν χθες βράδυ. Έχουμε τον Γιαμπουσέλε, τον Λεσόρ, τον Φαλ, φανταστικά. Πού θα χωρέσει; Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε.

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Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερα του. Προσπάθησα να εξαφοράσω (σσ. buy-out) την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν ‘Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο’ από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Λάθος απόφαση να κατέβει το λάβαρο του Μποντιρόγκα, θα ανέβει ξανά»

«Όλοι κάνουν λάθη. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ήταν θρύλος του Παναθηναϊκού. Ήταν θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πάνω απ' όλα, πλέον, είναι φίλος μου. Αφήνοντας τα πάντα στην άκρη, είναι φίλος μου. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει φύγει από το μπάσκετ. Παραμένει ενεργός στον χώρο. Έχει τον δικό του ρόλο και, όταν βρίσκεσαι ακόμη στο γήπεδο, πρέπει να μπορείς να αποδέχεσαι και το χειροκρότημα και την κριτική.

Δεν ήμουν ευχαριστημένος με κάποια πράγματα. Όμως η απόφασή μου ήταν ξεκάθαρα λανθασμένη. Και αυτό θα διορθωθεί. Το λάβαρο θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει πολύ σύντομα. Γνωρίζω μόνο δύο ανθρώπους στην Ελλάδα που αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Ξέρω, βέβαια, πολλούς ανθρώπους που δεν αναγνωρίζουν ότι δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Αφού θέλω να κάνω τους άλλους να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, είτε τους αρέσει είτε όχι, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλαβαίνω κι εγώ τα δικά μου λάθη και να τα αποδέχομαι.»

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το επεισόδιο μεταξύ Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς στους τελικούς της Basket League

«Το επεισόδιο ανάμεσα στους αθλητές είναι απαράδεκτο. Ειδικά όταν δεν είναι στην ένταση του αγώνα, αλλά στα αποδυτήρια. Αυτό το κάνει απαίσιο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνει κάτι στο παρκέ, να έχεις υψηλούς παλμούς, αλλά όλοι μας είμαστε παραδείγματα προς τους ανθρώπους. Πρέπει να προσπαθούμε να μένουμε ήρεμοι.

Το λέω για να το ακούσω και εγώ. Δεν συμφώνησα με αυτό που έγινε. Τώρα για τις τιμωρίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν βαριές τιμωρίες. Επειδή είναι απαράδεκτο. Φυσικά, συγκρίνοντάς το με το να πληρώνεις 300.000 επειδή μπήκες σε ένα γήπεδο, που έπρεπε να πληρώσω στις ημέρες του Τζόρντι, δεν είναι τίποτα. Πλήρωσα συνολικά 2,2 εκατομμύρια συνολικά, επειδή πήγα στο γήπεδο, για Instagram stories. Για το γιατί πρέπει να ρωτήσεις εκείνον. Αλλά έχει ήδη φύγει. Δεν ξέρω. Φυσικά μαθαίνω. Ποτέ δεν αντιδρώ χωρίς να με προκαλέσουν».

Τι είπε για τα παιχνίδια με Βαλένθια στα playoffs και τον ρόλο του Χέιζ-Ντέιβις

«Μαθαίνω από τα λάθη μου. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ αν δεν με προκαλούν. Προκλήθηκα με τη Βαλένθια. Θα έπρεπε να είμαι ήρεμος. Έχω τιμωρηθεί για τις επόμενες τρεις ζωές. Τιμωρήθηκα με τη Βαλένθια για τρία ματς επειδή ζήτησα ένα φάουλ.

Ο Παναθηναϊκός δε θα έχανε κανένα παιχνίδι για να κερδίσει μια θέση ή να βρίσκομαι εγώ σε ένα παιχνίδι, όπως αυτό με τη Βαλένθια, που είχα τιμωρηθεί.

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Οι περισσότεροι παίκτες μας νόμιζαν πως μετά το 2-0 θα είναι μια εύκολη βραδιά. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς, ειδικά απέναντι στη Βαλένθια, που ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Κάποια σφυρίγματα υπήρξαν. Χάσαμε το πρώτο ματς, ήρθε η πίεση, ήταν και ο Ράντοβιτς. Δεν ήμασταν πεινασμένοι.

Αλλά δε χρειάζεται πάντα να είσαι στην καλύτερή στου μέρα για να κερδίσεις. Πρέπει να δίνεις το 100% σε κάθε ματς. Είσαι επαγγελματίας, αν είσαι όμως στο 100% και χάνεις, είμαι ΟΚ με αυτό».

«Πιστεύεις ότι ο Χέιζ-Ντέιβις θα είναι πάουερ φόργουορντ; Πιστεύω ότι αυτό που έχει ο μάστερ Ζέλικο στο μυαλό του είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και επειδή το ευρωπαϊκό μπάσκετ πηγαίνει προς εκείνη την κατεύθυνση που έχει στο μυαλό του. Μεγάλα και γρήγορα κορμιά, γρήγορο παιχνίδι».

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον ρόλο του Διαμαντίδη

«Ο Ζέλικο είναι άνθρωπος που… Όταν είσαι μαζί του 13 χρόνια, όταν μετά από αυτό έχεις κρατήσει επαφή για άλλα 13 χρόνια, σε όλα τα “Παύλος Γιαννακόπουλος” ήταν ο πρώτος που δεχόταν πρόσκληση, ο πρώτος που απαντούσε. Από κάποιο σημείο και μετά σκεφτόμουν πως δεν χρειαζόταν καν να στείλω πρόσκληση, απλά τις ημερομηνίες και θα είναι εκεί.

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Η σχέση που έχει κρατήσει με εμένα, με την μητέρα μου, με την υπόλοιπη οικογένεια… Ήταν κάτι που πάντα είχα στο μυαλό μου, ότι σε κάποιο σημείο αν είμαι υγιής και στο μπάσκετ, θα ήθελα να το δω να γίνεται. Είμαι πολύ τυχερός, ακόμα υγιής, ακόμα ζωντανός, ακόμα έχω τον Παναθηναϊκό. Και αυτή την σεζόν τι βλέπω; Βλέπω την επιστροφή του Ζέλικο, την επιστροφή του Διαμαντίδη, την επιστροφή του Μπατίστ, ο Αλβέρτης που είναι ο GOAT μου πάντα είναι εκεί. Μία ομάδα που στα χαρτιά δείχνει ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί. Η Μακάμπι του Γκέρσον είναι η μόνη ομάδα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τον φετινό Παναθηναϊκό.

Δεν βάζω προσδοκίες. Λέω ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που θα τρελάνει τους οπαδούς. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, χτύπα ξύλο. Φέτος είχαμε τρομερό ρόστερ. Πρέπει να είσαι τυχερός».

«Ο ρόλος του Διαμαντίδη στην ομάδα αποτελεί απόφαση του προπονητή. Δεν θα βρίσκεται στο επιχειρηματικό κομμάτι. Θα αποτελεί μέρος ολόκληρης της οικογένειας που βρίσκεται στο παρκέ.

Δεν γνωρίζω εάν θα κάθεται στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι θα βρίσκεται εκεί, αλλά θα αποτελεί μέρος αυτού του αγωνιστικού συνόλου.

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Η σχέση μου με τον Δημήτρη; Βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνήθως συμβαίνει να βρισκόμαστε στο ίδιο θέρετρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πάντοτε θα φάμε μαζί ένα βραδινό ή ένα μεσημεριανό και μπορεί να παίξουμε μερικές ρακέτες. Φυσικά, φοβάται πάντοτε να έρθει να παίξει μπάσκετ μαζί μου, επειδή γνωρίζει ότι θα χάσει (σ.σ. γέλια)».

Για τους παίκτες που αντιπροσωπεύουν τις αξίες της ομάδας

«Θέλετε να αναφέρω μόνο έναν; Θα έλεγα δύο. Κοιτάξτε, ο Κώστας Σλούκας είναι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικός αρχηγός, πραγματικός επαγγελματίας, πραγματικός ηγέτης.

Αλλά, από την άλλη, νομίζω πως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι ευλογημένος να έχει έναν άνθρωπο και αθλητή σαν τον Χουάντσο. Το μυαλό του δουλεύει σε διαφορετικό επίπεδο.

Έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά και υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, χαρούμενος, βλέπει πάντα τη θετική πλευρά, θέλει να βοηθάει τους πάντες. Πανέξυπνος άνθρωπος με καλή καρδιά. Τι άλλο θέλετε; Και το μπάσκετ που παίζει είναι τρομερό».

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Για την σχέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον πατέρα του, Παύλο Γιαννακόπουλο

«Έχω μια προσωπική σχέση με τον Ζέλικο, η οποία είναι τέτοια ώστε η σχέση που είχε εκείνος με τον πατέρα μου να μην μπορεί να επηρεάσει τη σχέση που έχει μαζί μου. Η δική μας σχέση ήταν ήδη εξαιρετική.

Αυτό που την επηρέασε και την έκανε ακόμη πιο δυνατή είναι εκείνο που σας ανέφερα προηγουμένως. Δεν τον ενδιέφερε πού θα διεξαγόταν το τουρνουά. Δεν τον ενδιέφερε πότε θα γινόταν ή οτιδήποτε άλλο.

Θα ακύρωνε τα πάντα προκειμένου να έρθει στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Αυτό είναι κάτι που θα σέβομαι μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω.

Ο Ζέλικο βρίσκεται στην καρδιά μου. Βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται εκεί για πάντα".

Για τη παλιότερη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία στο σπίτι του πατέρα του υπήρχαν περισσότερες φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς παρά του ίδιου, απάντησε: "Εντάξει, σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο που ήταν αφιερωμένο στον Παναθηναϊκό μπορεί να ίσχυε. Εάν, όμως, μιλάμε για ολόκληρο το σπίτι, τότε υπερέβαλα.

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Δεν θα τον αγαπούσα και τόσο πολύ! (σ.σ. γέλια)".

Για τα δύο ατυχήματα που είχε στο Μόντε Κάρλο: "Η ταχύτητα είναι επικίνδυνη, όπως και οι στροφές στο Μόντε Κάρλο. Ευτυχώς δεν ζω εκεί. Δύο από τα τρακαρίσματα που είχαμε έγιναν ανάμεσα στο Μεντόν και το Μόντε Κάρλο.

Ήμουν φουλ ερωτευμένος, είχα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, οδηγούσα, φιλούσα εκείνη που καθόταν δίπλα μου και τελικά βρέθηκα εκτός δρόμου».

Για το αν όταν παίρνει μία απόφαση, επιλέγει να την ακολουθεί

«Γιατί πρέπει να επιμείνω σε μια λανθασμένη απόφαση; Προσπαθείς να ελιχθείς και είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί εύκολα να το κάνει. Προσπαθώ να ακούω πολλές γνώμες, επειδή δεν γνωρίζω τα πάντα. Είμαι ένας άνθρωπος που πείθεται εύκολα".

Mετανιωμένος παρουσιάστηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για την κίνησή του ν' αφήσει ένα κόκκινο γυναικείο εσώρουχο στον πάγκο του Ολυμπιακού σε αγώνα Κυπέλλου ανάμεσα στους δύο "αιώνιους" τον Φεβρουάριο του 2019. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπογράμμισε: "Ό,τι κι αν κάνουμε στη ζωή είναι αυτό που μας διαμορφώνει, αυτό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Παίρνουμε θετικές και αρνητικές αποφάσεις, κάνουμε σωστές επιλογές, κάνουμε λάθη. Οπότε δεν ξέρω αν πραγματικά μετανιώνω για πράγματα".

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Και εξήγησε: "Επιστρέφω σε αυτά και προσπαθώ να τα ξαναπαίξω στο μυαλό μου, για να δω τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά. Για παράδειγμα, είχα αφήσει κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού… Δεν θα το έκανα ξανά.»