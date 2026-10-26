Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Στημένοι διαιτητές ίσον στημένο πρωτάθλημα» - iefimerida.gr

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέσπασε με νέα stories στους επίσημους λογαριασμούς του στο Instagram για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Τη στιγμή που ολοένα και ξετυλίγεται το κουβάρι του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram, συνεχίζει να σχολιάζει την επικαιρότητα. «Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα», ανέφερε σε νέο του story.

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Γιαννακόπουλος: «Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα»

«Μια ομάδα με απεριόριστο μπάτζετ για το νομικό της τμήμα. Μια ομάδα που έχει υπερασπιστεί άπειρες φορές τους δύο προφυλακισμένους για στήσιμο αγώνων. Μια ομάδα που με την εντελώς τυχαία παρουσία των φυλακισμένων σχεδόν σε κάθε τελικό έχουν πάρει πεντακάθαρους τίτλους.

Όταν ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ έβγαινε φωτογραφία παντού μαζί τους χωρίς να ξέρουν με το άνθρωπο έχουν να κάνουν πώς και δεν τον έχουν κατακεραυνώσει; Γιατί δεν είναι έξαλλοι που κάποιοι αλήτες με τα στησίματά τους δίνουν και το δικαίωμα σε κάποιους να λένε. Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα».

«Δέκα λεπτά πριν μπει η γιορτή μας προφυλακίστηκε ο Λιόλιος»

«Μία χαρούλα, στα γενέθλια μας υπογράψαμε τον Ομπράντοβιτς, δέκα λεπτά πριν μπει η γιορτή μας προφυλακίστηκε ο Λιόλιος και στη γιορτή μας περνάει τον ανακριτή η Τσαρούχα», είχε αναφέρει σε story στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

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«Εμένα πάντως η μεγαλύτερη κ@@@α περισσότερο απ’ όλες ξέρετε ποια είναι; Εσείς σαν κότες τρέξατε στην Α2, πέσατε μόνοι σας, χωρίς να έχει καταδικαστεί κανένας, χωρίς δίκες, εισαγγελείς, αποδείξεις για οτιδήποτε, ενδείξεις για οτιδήποτε. Αναγκάσατε μία κυβέρνηση να μην μπορεί να επιτρέπει να είναι ο Ολυμπιακός στην Α2.

Εμείς καθίσαμε εδώ πέρα, υποστήκαμε ό,τι υποστήκαμε, παλέψαμε, τιμωρηθήκαμε. Στο τέλος…», ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε άλλο story του στο Instagram, τα ξημερώματα της Πέμπτης.