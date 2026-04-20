Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Για αυτό θέλω αντίπαλο τον Ολυμπιακό στα playoffs» - iefimerida.gr

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν μάσησε τα λόγια του για τις διασταυρώσεις της EuroLeague, προτιμώντας Ολυμπιακό.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR, που διατηρεί έντονη παρουσία στα social media, τοποθετήθηκε δημόσια σε live του στο Instagram για το ενδεχόμενο των διασταυρώσεων, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ομάδας του. Με χαρακτηριστικό ύφος, ξεκαθάρισε πως προτιμά να βρει απέναντι τον «αιώνιο» αντίπαλο σε μια σειρά πέντε αγώνων.

Ο λόγος που ο Γιαννακόπουλος θέλει Ολυμπιακό στα playoffs της Euroleague

«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανεβάζοντας το θερμόμετρο ενόψει της συνέχειας.

Την ίδια στιγμή, το «τριφύλλι» στρέφει την προσοχή του στο άμεσο αγωνιστικό καθήκον, καθώς υποδέχεται τη Μονακό στα play-in, με στόχο τη νίκη που θα το φέρει αντιμέτωπο με τη Βαλένθια. Το σενάριο ενός ελληνικού «εμφυλίου» στα playoffs περνά μέσα από μια πιο σύνθετη διαδρομή, που περιλαμβάνει ήττα από τη Μονακό και στη συνέχεια επικράτηση επί του νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας.

Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις Γιαννακόπουλου έδωσαν μια πρώτη… γεύση από το τι μπορεί να ακολουθήσει, με το ενδεχόμενο μιας σειράς Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR και Ολυμπιακού να συγκεντρώνει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον.