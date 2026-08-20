Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Νέα ανάρτηση για την υπόθεση Τόμας Γουόκαπ -«Στήριξη στον Θωμά» - iefimerida.gr

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ένα ακόμη σχόλιο να κάνει όσον αφορά την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό, με σχετική του ανάρτηση στο Instagram.

Το σίριαλ του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό συνεχίζεται με τον Τεξανό γκαρντ να πηγαίνει την υπόθεση στα άκρα, καταγγέλλοντας το συμβόλαιό του με την ομάδα, ενώ ζητάει την άμεση διακοπή του.

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Ο Ολυμπιακός κρατάει μια συγκεκριμένη στάση και επιμένει πως θα περιμένει τον παίκτη κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας, όπως ακριβώς προβλέπει το συμβόλαιό του.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η τοποθέτηση στην υπόθεση Γουόκαπ

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, έχει σχολιάσει δύο φορές τη συγκεκριμένη υπόθεση, εκφέροντας τη γνώμη του, μέσω stories στο Ιnstagram.

Στη χθεσινή του ανάρτηση, παρέθεσε μια παλαιότερη δήλωση του 34χρονου γκαρντ στην οποία έλεγε: «Είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου». Με τον Γιαννακόπουλο να απαντά: «Είπες την απαγορευμένη λέξη».

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Στη δεύτερή του ανάρτηση ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ανέφερε: «Να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν Έλληνα διεθνή και να μην αντιδράει κανείς να τον προστατεύσει είναι ντροπή. Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για τη σημαία και ΕΟΚ και Πολιτεία δεν υπάρχουν πουθενά. Στήριξη στον Θωμά».