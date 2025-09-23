Δηλώνει «σέξι και επιθετική», την λένε Έιμι Χαντ και είναι η επόμενη Ολυμπιονίκης - iefimerida.gr

Η Μεγάλη Βρετανία βγάζει συχνά σπουδαίους αθλητές στον κλασικό αθλητισμό. Όχι αδιάκοπα, αλλά με δείκτες θετικής συχνότητας.

Τώρα, η 23άχρονη Έιμι Χαντ έρχεται για να βάλει τους Άγγλους ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο στα σπριντ του στίβου.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025 που ολοκληρώθηκε προ ημερών, πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Πριν καν ενηλικιωθεί, στα 17 της, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ (κάτω των 18 στα 200 μέτρα) και μετά από την πρόσφατη κούρσα της στο Τόκιο, που της χάρισε την δεύτερη θέση, είπε: «Ήμουν σέξι και επιθετική».



