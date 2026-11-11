Δικαίωση Λίβερπουλ για το ντέρμπι με την Άρσεναλ -«Καθαρό πέναλτι στον Ίσακ», παραδέχθηκε η ανεξάρτητη επιτροπή διαιτησίας της Premier League - iefimerida.gr

Η Λίβερπουλ δικαιώθηκε επίσημα για το πέναλτι που δεν της δόθηκε στον Ίσακ, με την επιτροπή διαιτησίας της Premier League να αναγνωρίζει τόσο την παράβαση όσο και το λάθος του VAR.

Δέκα ημέρες μετά την ήττα από την Άρσεναλ, η Λίβερπουλ δικαιώθηκε και επίσημα για τη φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο ντέρμπι του Άνφιλντ. Η ανεξάρτητη επιτροπή διαιτησίας της Premier League έκρινε πως οι «κόκκινοι» έπρεπε να είχαν κερδίσει πέναλτι για το τράβηγμα του Γιούριεν Τίμπερ στον Αλεξάντερ Ίσακ, ενώ διαπιστώθηκε και λανθασμένος χειρισμός από το VAR.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί η Λίβερπουλ να μην κατάφερε να πάρει κάτι από το μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ, ωστόσο η πολυσυζητημένη φάση του 21ου λεπτού απέκτησε πλέον επίσημη διάσταση. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαιτητικών αποφάσεων της Premier League αναγνώρισε ότι οι γηπεδούχοι αδικήθηκαν, καθώς δεν τους καταλογίστηκε παράβαση που έπρεπε να οδηγήσει στην άσπρη βούλα.

Το τράβηγμα του Τίμπερ στον Ίσακ που πέρασε απαρατήρητο

Η επίμαχη φάση σημειώθηκε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης της 1ης Νοεμβρίου, όταν η Άρσεναλ είχε ήδη πάρει το προβάδισμα με 1-0 χάρη στο γκολ του Κάι Χάβερτς. Μετά από σέντρα του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την αριστερή πλευρά, ο Αλεξάντερ Ίσακ κινήθηκε προς την μπάλα, επιχειρώντας να πάρει την κεφαλιά.

Ωστόσο, ο Γιούριεν Τίμπερ τον κράτησε εμφανώς από τη φανέλα, εμποδίζοντάς τον να διεκδικήσει κανονικά την μπάλα. Ο διαιτητής Άντι Μάντλεϊ δεν υπέδειξε την παράβαση, αφήνοντας το παιχνίδι να συνεχιστεί, ενώ ούτε ο VAR, με τον Στιούαρτ Άτγουελ, παρενέβη για να τον καλέσει σε επανεξέταση της φάσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση της επιτροπής και το λάθος του VAR

Η μεταγενέστερη αξιολόγηση της φάσης επιβεβαίωσε τις διαμαρτυρίες της Λίβερπουλ. Συγκεκριμένα, τέσσερα από τα πέντε μέλη της ανεξάρτητης επιτροπής έκριναν πως το κράτημα του Τίμπερ στον Ίσακ αποτελούσε παράβαση πέναλτι.

Παράλληλα, με ψήφους 3-2, η επιτροπή αποφάνθηκε ότι υπήρξε λανθασμένη διαχείριση και από την πλευρά του VAR, καθώς η παράβαση ήταν αρκετά ξεκάθαρη ώστε να δικαιολογεί παρέμβαση και επανεξέταση από τον διαιτητή.

Πρόκειται για μία σημαντική παραδοχή από την πλευρά της Premier League, η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει πως η Λίβερπουλ στερήθηκε μία σημαντική ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το ντέρμπι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έντονες αντιδράσεις και οι αιχμές για τη διαιτησία

Η συγκεκριμένη φάση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, με ανθρώπους της Λίβερπουλ, αλλά και γνωστούς παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, να εκφράζουν την απορία και τη δυσαρέσκειά τους για τη μη παρέμβαση του VAR.

Ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν το περιστατικό ήταν οι Τζέιμι Κάραγκερ και Ίαν Ράιτ, ενώ ιδιαίτερα αιχμηρές ήταν και οι τοποθετήσεις του προπονητή των «κόκκινων», Άντι Ιραόλα.

Ο τελευταίος είχε αφήσει σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις, επισημαίνοντας ουσιαστικά πως ο Ίσακ ενδεχομένως να είχε κερδίσει το πέναλτι εάν είχε επιλέξει να πέσει στο έδαφος.

Από την πλευρά του, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είχε εκφράσει την έκπληξή του για το γεγονός ότι, παρά την ύπαρξη τόσων τηλεοπτικών καμερών και της τεχνολογίας του VAR, δεν εντοπίστηκε μία τόσο χαρακτηριστική παράβαση.