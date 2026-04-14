Διεκόπη λόγω σκότους ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Μαροζάν στο Μόναχο -Θα συνεχιστεί την Τετάρτη [βίντεο] - iefimerida.gr

Την Τετάρτη θα συνεχιστεί η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φάμπιαν Μαροζάν για τον πρώτο γύρο στο τουρνουά του Μονάχου, καθώς διεκόπη στο τρίτο σετ λόγω σκότους.

Μάλιστα, το ματς είναι ανοιχτό, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-3, να χάνει το δεύτερο στις λεπτομέρειες (7-6), ενώ όταν έγινε η διακοπή οι δύο τενίστες ήταν ισόπαλοι στα games (2-2), με τον Ούγγρο να σερβίρει.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί την Τετάρτη, περίπου στις 14:00, και ο νικητής θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο Τσιτσιπάς ήταν πιο αποτελεσματικός και πήρε το πρώτο σετ

Ο Στέφανος κατάφερε να… αρπάξει το πρώτο σετ, παρότι απειλήθηκε σε τρία σερί service games του (στο 2-1, στο 3-2 και στο 3-4) από τον Μαροζάν, που είχε συνολικά 0/10 μπρέικ πόιντ!

Πιο αποτελεσματικός ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.67), εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του ευκαιρία στο έβδομο γκέιμ, πήρε σημαντικό προβάδισμα και έκλεισε το σετ με το δεύτερο μπρέικ του στο 3-5.

Ο Έλληνας τενίστας άγγιξε τη νίκη, αλλά ο Μαροζάν πήρε το δεύτερο σετ και ισοφάρισε

Το δεύτερο σετ ήταν σαφώς πιο κλειστό, με τους δύο παίκτες να κρατούν πιο εύκολα το σερβίς τους, μέχρι το 5-6 όπου ο Μαροζάν σέρβιρε υπό πολύ μεγάλη πίεση. Τότε ο Στέφανος έφτασε σε ματς πόιντ, όμως ο Ούγγρος κατάφερε να μείνει όρθιος και να στείλει το σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο Μαροζάν πέτυχε δύο μίνι μπρέικ και βρέθηκε με τέσσερα σετ πόιντ (6-2), όμως αν και ο Στέφανος μπόρεσε να σβήσει τα τρία και να φέρει ξανά ισορροπία, δέχτηκε έχασε ξανά το σερβίς του στο 6-5 και μαζί και το σετ.

Τα ίσα το τρίτο σετ -Το σκοτάδι έφερε διακοπή

Στο σημείο αυτό διαμαρτυρήθηκε έντονα για την έλλειψη φωτισμού, ωστόσο το ματς συνεχίστηκε μέχρι και το τέταρτο γκέιμ, όπου ο Τσιτσιπάς έσβησε μπρέικ πόιντ του Μαροζάν με ένα οριακό χτύπημα.

