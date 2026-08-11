Διάσημος ποδοσφαιριστής έχει τρελαθεί με την έκλειψη ηλίου που έρχεται -Τα τρομερά γυαλιά με τα οποία θα την δει - iefimerida.gr

Απομένουν λίγες ώρες μέχρι να φτάσει ένα από τα πιο αναμενόμενα φυσικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Η ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς.

Η ολική ηλιακή έκλειψη θα είναι ορατή από τη βόρεια Ρωσία, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η έκλειψη θα είναι μερική.

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