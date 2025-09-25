Σοκαριστικό: Διάσημος αθλητής έβγαζε 16 εκατ. και τώρα ζητιανεύει στο δρόμο - iefimerida.gr

Στην επικαιρότητα ήρθε και πάλι το όνομα του Ντελόντε Γουέστ, αλλά για τους λάθος λόγους.
Ο πρώην παίκτης του NBA που αγωνίστηκε στους Σέλτικς, τους Καβαλίερς και τους Μάβερικς εμφανίστηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να είναι γυμνός και εντελώς αποπροσανατολισμένος. Ο 42χρονος σήμερα άνδρας δέχθηκε 20 δολάρια ως ελεημοσύνη.
Διαβάστε εδώ για τον διάσημο αθλητή
