Απίστευτη υπόθεση διάρρηξης στο πολυτελές σπίτι ποδοσφαιριστή -To μοιραίο λάθος με μια selfie στο Instagram - iefimerida.gr

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram ένας διακοσμητής ενδέχεται να έβαλαν στο στόχαστρο το πολυτελές σπίτι του Μπρούνο Φερνάντες.

Η συμμορία που εισέβαλε στο σπίτι του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, αξίας περίπου 4,78 εκατομμυρίων ευρώ, ενδέχεται να εντόπισε την κατοικία μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένας διακοσμητής.

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