Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα στην UEFA -«Απίστευτο πώς δεν δόθηκε ένα τόσο ξεκάθαρο πέναλτι, με τόσα τεχνολογικά μέσα» - iefimerida.gr

Επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA θα καταθέσει η Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία στον εντός έδρας αγώνα της με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League.

Μετά την ήττα από τους «ροχιμπλάνκος» με 2-0, ο πρόεδρος των Καταλανών, Ραφαέλ Γιούστε, έκανε γνωστό ότι ο σύλλογος θα εκφράσει επισήμως τα παράπονά του για τη διαιτησία του Ίστβαν Κόβακς.

Τα παράπονα των «μπλαουγκράνα» εστιάζουν περισσότερο στο γεγονός ότι δεν καταλογίστηκε πέναλτι για χέρι του Πουμπίλ, καθώς θεωρούν ότι ο Mούσο είχε ήδη θέσει την μπάλα σε παιχνίδι.

«Απίστευτο ότι με τόσα τεχνολογικά μέσα δεν δόθηκε ένα τόσο ξεκάθαρο πέναλτι»

«Είναι απίστευτο ότι σήμερα, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε ως κοινωνία σε τεχνικό, τεχνολογικό και ηλεκτρονικό επίπεδο, σε σχέση με το VAR, δεν δόθηκε ένα τέτοιο πέναλτι, τόσο ξεκάθαρο, είτε ήταν εκ προθέσεως είτε όχι, με σεβασμό προς όλους. Με εκπλήσσει, γιατί όλοι το είδαν. Δεν μιλάμε για τρεις βαθμούς, αλλά για έναν τίτλο όπως το Champions League. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί η μνήμη είναι πολύ κοντή, ότι κάτι παρόμοιο μας συνέβη ήδη στο Κύπελλο Ισπανίας στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης» είπε αρχικά ο κ. Γιούστε, και πρόσθεσε:

«Πρέπει να το καταγγείλουμε, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει βελτίωση. Όλοι κάνουν λάθη, αλλά γίνονται πλέον πάρα πολλά και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ως σύλλογος εξετάζουμε εσωτερικά την πιθανότητα έκδοσης επίσημης ανακοίνωσης. Μας απομένει ένας επαναληπτικός αγώνας και θα πάμε για την ανατροπή. Είναι εφικτό. Και έχουμε και έναν πολύ σημαντικό αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην Εσπανιόλ».