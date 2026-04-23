Το τράβηγμα φανέλας, τα... στραβά μάτια και η χειραγώγηση αγώνων [βίντεο] - iefimerida.gr

Έχετε αντιληφθεί ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος... έσωσε τα playouts της Super League με την απόκρουση πέναλτι στο παιχνίδι Astera AKTOR - Παναιτωλικού;

Για όσους τυχόν δεν έχουν δει το παιχνίδι των Αρκάδων με τους Αγρινιώτες του Γιάννη Αναστασίου, οι γηπεδούχοι εμφάνισαν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης το κορυφαίο αγωνιστικό τους πρόσωπο από το ξεκίνημα της σεζόν.

Το υπέρ τους 2-1 με το οποίο φτάσαμε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, έμοιαζε εξαιρετικά «φτωχό» για να αποδώσει τη διαφορά ποιότητας που ξεδίπλωσαν στο χορτάρι οι δύο αντίπαλοι, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Και ξαφνικά... VAR! Σε μια ανύποπτη στιγμή δύο λεπτά πριν από τη συμπλήρωση του ενενηντάλεπτου. Με τους φίλους του Αστέρα που βρίσκονταν στις εξέδρες του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» να... παγώνουν. Άπαντες απόρησαν με την κλήση του διαιτητή Παπαδόπουλου για on field review σε εκτέλεση κόρνερ των φιλοξενούμενων που είχε περάσει ουσιαστικά απαρατήρητη.

Αν παρατηρήσετε προσεκτικά το βίντεο της επίμαχης φάσης που ακολουθεί μόνο ο... σωριασμένος στο χορτάρι, Μπάτζι, διαμαρτύρεται. Οι υπόλοιποι έχουν ξεκινήσει να παίρνουν το δρόμο της επιστροφής προς τη δική τους περιοχή, ενώ ο Ρόσα στο πρώτο δοκάρι... διαμαρτύρεται για την κακή εκτέλεση της στατικής φάσης που έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα χέρια του Νίκου Παπαδόπουλου.

Τι βλέπουμε στη συγκεκριμένη φάση; Τους Όκο και Μπάτζι να επιδίδονται σε... ελληνορωμαϊκή πάλη μακριά από την μπάλα προσπαθώντας να πάρουν καλύτερη θέση στην περιοχή. Είναι κάτι που βλέπετε να συμβαίνει για πρώτη φορά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε εκτέλεση στατικής φάσης; Όχι βέβαια...

Κοτζάμ Άρσεναλ και η... μεθοδολογία με την οποία μπλοκάρουν τις κινήσεις των αντιπάλων οι παίκτες του Αρτέτα «κοπιάρεται» πλέον από εκατοντάδες προπονητές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κρατήματα, τραβήγματα φανέλας, τα περισσότερα μένουν ατιμώρητα...

Τι θα συνέβαινε σήμερα αν δεν είχε αποκρούσει το πέναλτι ο Παπαδόπουλος;

Και κάπου εδώ ερχόμαστε στο ζουμί της σημερινής κουβέντας. Ο διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης έκρινε ότι υπήρχε αντικανονικό μαρκάρισμα του παίκτη του Astera AKTOR στον συνάδελφό του του Παναιτωλικού το οποίο μάλιστα συνιστούσε... εξόφθαλμη παράβαση, καλώντας τον Παπαδόπουλο να «διορθώσει το λάθος του».

Αν ανατρέξουμε προηγούμενα παιχνίδια τόσο του Πολυχρόνη όσο και του Παπαδόπουλου στη φετινή (και όχι μόνο Super League) είναι προφανές ότι θα βρούμε δεκάδες άλλες αντίστοιχες φάσεις μπροστά από την εστία διαφόρων ομάδων που άφησαν ατιμώρητες... κάνοντας τα στραβά μάτια.

Στην Τρίπολη επέλεξαν να... στήσουν τον Astera AKTOR στο «εκτελεστικό απόσπασμα» του υποβιβασμού, κρίνοντας με διαφορετικά μέτρα και σταθμά μια φάση που έχουν αξιολογήσει ουκ ολίγες φορές ως... νομότυπη! Γιατί νόμιμη δεν είναι! Οποιοδήποτε τράβηγμα φανέλας αντιπάλου - βάσει των κανονισμών του ποδοσφαίρου - απαγορεύεται. Είτε πρόκειται για παρατεταμένο τράβηγμα, είτε για στιγμιαίο που... γκρεμίζει τον αντίπαλο. Τυπικά αυτό ισχύει!

Όταν, όμως, οι διαιτητές κρίνουν ίδιες φάσεις με διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με το... χρώμα της φανέλας που τραβιέται, υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα είχαν αλλοιωθεί σήμερα τα playouts αν από μια τέτοια απόφαση έχανε δύο βαθμούς ο Αστέρας; Δεν θα αλλοιωθούν τα playouts αν στα επόμενα παιχνίδια των ομάδων που δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού δεν καταλογιστούν πέναλτι σε αντίστοιχες... λαβές, που είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν κατά δεκάδες; Να είναι καλά ο Νίκος Παπαδόπουλος που... έσωσε το συνονόματό του διαιτητή και μαζί του το πρωτάθλημα στα χαμηλά του στρώματα.

Δεν νοείται στην εποχή της τεχνολογίας να υπάρχουν φάσεις - εργαλεία στα χέρια των διαιτητών

Για να το ξεκαθαρίσουμε: Το πρόβλημα δεν είναι αμιγώς ελληνικό. Αφορά συνολικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και εστιάζει στην... ελευθερία ερμηνείας φάσεων από τους διαιτητές κατά το δοκούν.

Όποιος θέλει να τιμωρήσει ένα τράβηγμα φανέλας μπορεί να το πράξει ελεύθερα. Όποιος θέλει να το... περάσει στο ντούκου, επίσης νομιμοποιείται να το πράττει με τον ίδιο τρόπο. Και τελικά φτάνουμε στο σημείο τέτοιου είδους φάσεις να μετατρέπονται σε εργαλεία χειραγώγησης αποτελεσμάτων στα χέρια των διαιτητών. Στην εποχή που η τεχνολογία έπρεπε θεωρητικά να ελαχιστοποιεί την... ανθρώπινη επέμβαση στην εξέλιξη ενός αγώνα.

Θα μπορούσαν όλα τα παραπάνω να έχουν αποφευχθεί με μια ξεκάθαρη εντολή της FIFA και όσων συγγράφουν τα εγχειρίδια διαιτησίας του αθλήματος: Κύριοι, κάθε τράβηγμα φανέλας στην περιοχή συνιστά περίπτωση πέναλτι. Παρατεταμένο, στιγμιαίο, βίαιο, χαλαρό! Απαγορεύεται ρητά να τραβάς τη φανέλα του αντιπάλου σου με οποιονδήποτε τρόπο.

Όσο τα τραβήγματα... ερμηνεύονται, τόσο θα πολλαπλασιάζεται η καχυποψία των φιλάθλων. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει, αλήθεια, σήμερα όσους φίλους του Astera AKTOR διέκριναν δόλο σε βάρος της αγαπημένης τους ομάδας, με τον καταλογισμό του συγκεκριμένου πέναλτι;