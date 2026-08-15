Το διαφορετικό βάρος της δεύτερης σεζόν του Γουόρντ στον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός έκλεισε το ρόστερ του και μπαίνει σταδιακά σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Η τελευταία προσθήκη του Εμπάι Εντιάι έβαλε την τελεία στο ρόστερ, τουλάχιστον όσον αφορά την έναρξη της σεζόν. Οι Πειραιώτες έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους για οτιδήποτε προκύψει μέσα στη σεζόν από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, μέχρι τότε έχει γεμίσει με λύσεις το ρόστερ του και αν κάνει μία έξτρα προσθήκη, αυτή θα είναι στη θέση «3». Θέση που μοιράζονται οι Τάισον Γουόρντ, Κώστας Παπανικολάου, ενώ εκεί… πατάει και ο Εβάν Φουρνιέ.

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Με τον Γουόρντ να έχει όλα τα φόντα ώστε να πραγματοποιήσει μια ακόμα καλύτερη σεζόν, σε σχέση με την περσινή, όντας ο φόργουορντ που παίρνει τα βαριά λεπτά.

Άλλωστε, η δική του ενέργεια ήταν αυτήν που βοήθησε αρκετά τη second unit των Πειραιωτών την περσινή σεζόν, ειδικότερα στο αμυντικό κομμάτι.

Ο Γουόρντ έχει το περιθώριο για μια καλύτερη σεζόν με τον Ολυμπιακό

Αισίως, ο Αμερικανός θα μπει στην τρίτη του σεζόν στην EuroLeague. Η πρώτη του με τον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετική, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν.

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Ο Γουόρντ εκκίνησε παίρνοντας πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, παίζοντας μάλιστα και απνευστί ένα ολόκληρο ημίχρονο σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν.

Ο χρόνος του σταδιακά μειώθηκε, ειδικότερα ως προς το κλείσιμο των παιχνιδιών, μιας και η αστάθειά του στο σουτ ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πορεύεται χωρίς εκείνον στο παρκέ στο φινάλε.

Όταν χρειάστηκε, βέβαια, όπως απέδειξε και στο Final Four, όταν τα μεγάλα σουτ μπήκαν. Μπορεί να τελείωσε τη σεζόν με 26.4% στο τρίποντο, αλλά δεν είναι ένας παίκτης που θα τον αφήσει η άμυνα, συνεχίζοντας να προσφέρει spacing.

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Παίζοντας σε μία ομάδα που είναι χαρακτηριστικό της να παράγει καλά και ελεύθερα σουτ, όπως ο Ολυμπιακός, το τρίποντό του είναι θέμα ημέρας, ακόμα και για streaky σουτέρ σαν εκείνον.

Και όπως πάντα, η προσαρμογή στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είναι εύκολη. Αρκετοί ξένοι έχουν περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπουν στο κλίμα της motion offence του Ολυμπιακού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού, αποτελεί ο Αϊζάια Κάνααν που για ένα εξάμηνο τουλάχιστον προσπαθούσε να βρει τον χώρο του.

Ο Γουόρντ, φυσικά, μέσω της άμυνάς του μπόρεσε να βρει την ενέργεια και να γίνει πιο εύκολα κομμάτι του συνόλου. Όμως, η δεύτερη σεζόν του, πέραν από ευκαιρία για τον ίδιο, αναμένεται πολύ καλύτερη, ακόμα και σε αριθμούς, με τους «ερυθρολεύκους» να ποντάρουν αρκετά πάνω του, ειδικότερα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, προτού γίνει οποιαδήποτε έξτρα προσθήκη.