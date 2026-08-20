Δεν παρουσιάστηκε στην πρώτη συγκέντρωση ο Γουόκαπ -Τον καλεί σε απολογία ο Ολυμπιακός - iefimerida.gr

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού και έτσι η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία.

Όπως αναμενόταν, μιας και οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε οριστική ρήξη, ο Τόμας Γουόκαπ δεν εμφανίστηκε στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού.

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Οι Πειραιώτες είχαν τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8), με τον γκαρντ τους να απουσιάζει.

Πώς έφτασαν ως εδώ Ολυμπιακός και Γουόκαπ

Όπως είχε ενημερώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός προ ημερών, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συνέβαινε, πρώτο της μέλημα θα ήταν να προστατεύσει τα νομικά της δικαιώματα.

Ενώ θυμίζουμε πως ο Γουόκαπ προέβη σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, με σκοπό την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Ο 33χρονος θέλει να μετακομίσει στο Ντουμπάι, όπου και έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα από τα ΗΑΕ, που του προσφέρει τρία εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ωστόσο δε γίνεται να συμβεί κάτι τέτοιο δίχως τη συγκατάθεση του Ολυμπιακού.

Ο Γουόκαπ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και ο Ολυμπιακός δεν αποδέχτηκε τις προσφορές της Ντουμπάι, που έφτασαν ως τις 870 χιλιάδες για την αγορά του.

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Τονίζοντας μάλιστα ότι υπολόγιζε κανονικά τον παίκτη στο ρόστερ. Ωστόσο, όπως φαίνεται, το γυαλί έχει ραγίσει οριστικά μετά και την απουσία του Γουόκαπ από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και πλέον οι δύο πλευρές οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στα δικαστήρια.